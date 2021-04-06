مع افتتاح الفردوس.. خريطة محاور وكباري مصر خلال السنوات الأخيرة

توسعت مصر خلال الفترة الأخيرة في شبكة الطرق بكل أنحاء الجمهورية، ما بين إنشاء طرق جديدة أو توسيع وتطوير الطرق القديمة، حتى امتلكت شبكة طرق قوية ساهمت بشكل كبير في تقليل الحوادث.وبالفعل فكل فترة تقوم وزارة النقل بإنشاء طريق جديد أو محور يربط المحافظات ببعضها أو كوبري، من أجل تخفيف الازدحام المروري الذي ظلت تعاني منه خلال السنوات الماضية، إلى جانب زيادة حوادث الطرق.ولعل آخر مشاريع الطرق تلك هو مشروع محور الفردس، الذي يمضى العمل فى مشروع محور الفردوس بشكل مكثف للانتهاء من تنفيذه فى التوقيت المحدد من القيادة السياسية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه قبل بداية شهر رمضان المبارك.ويساهم ذلك المحور في حل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التى يمر بها مسار محور الفردوس، إذ يبدأ في مرحلته الأولى من ميدان تاكى بشارع الفردوس حتى امتداد محور المشير طنطاوي.وتشمل أعمال مسار المحور والأعمال الصناعية بطول 4٫6 كم بعرض من (3: 4) حارات مرورية بالإضافة لتطوير 4 كم طرقا محيطة بإجمالى أطوال 8٫6 كم، كما أن الأعمال الصناعية بالمحور تشمل 3 كبارى علوية جديدة متعددة الاتجاهات.ولم يكن ذلك الكوبري هو الطريق الوحيد أو الأول الذي تنفذه وزارة النقل خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن أصبحت مصر تملك شبكة طرق ضخمة وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز وأهم تلك الطرق والكباري.خلال عام 2020 كان إجمالي أطوال الطرق التي تم تنفيذها ضمن المشروع 625 كم بتكلفة 10.2 مليار جنيه وذلك بحسب بيانات وزارة النقل، حيث تم إنشاء طريق مزدوج في المسافة من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى شرم الشيخ بطول 342 كم وبتكلفة 5.6 مليار جنيه.كما تم تطوير طريق "النفق – النقب" بطول 231 كم وبتكلفة بلغت نحو 3.2 مليار جنيه، ويعتبر طريق 109 كم حتى النفق بطول 24 كم أحد أهم المشروعات والذي تكلف 869.6 مليون جنيه، إلى جانب طريق القاهرة السويس الصحراوي بطول 28 كم وتكلفة 572.6 مليون جنيه.ولم تكن جهود وزارة النقل في إنشاء الطرق الجديدة فقط ولكن في تطوير الطرق والمحاور القديمة والتوسعات،كان منها تأهيل طرق بطول 500 كم وبتكلفة 1.5 مليار جنيه وأهمها، وازدواج طريق “المنصورة – مدخل كوبري طلخا” بطول 10 كم بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه.كما تم رصف ورفع كفاءة طريق "بلقاس – الستاموني" بطول 25 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى والثانية من طريق "دهب – نويبع" بطول 50 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه.وسعت النقل إلى رصف عدد من الطرق أيضًا منها طريق "سعام – كاترين" بطول 65 كم وبتكلفة بلغت نحو 315.9 مليون جنيه، وكذلك تم رفع كفاءة وازدواج طريق "الشيخ فضل – راس غارب" بطول 13 كم وبتكلفة بلغت 89 مليون جنيه.وكان أهم المحاور التي تم تنفيذها، محور عدلي منصور على النيل بطول 7 كم، وبتكلفة بلغت نحو 1.1 مليار جنيه، ومحور سمالوط على النيل بطول 24 كم ويشمل 30 كوبري و17 نفق، وبتكلفة وصلت إلى 1.9 مليار جنيه.كما تم إنشاء محور قوص على النيل بطول 19 كم ويشمل 15 كوبري و15 نفقا، بتكلفة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، وكذلك تم إنشاء محور كلابشة على النيل بطول 23 كم ويشمل 9 كباري و5 أنفاق بتكلفة 1.1 مليار جنيه.أما الكباري فبحسب بيانات وزارة النقل تم تنفيذ 156 كوبري، منها 5 كباري علوية محل الاختناقات المرورية على طريق بنها – المنصورة بإجمالي طول 3.6 كم وبتكلفة تصل إلى 1.4 مليار جنيه.وأيضًا، تم إنشاء كوبري دكرنس العلوي بطول 1250 كم وبتكلفة 357 مليون جنيه، وكذلك إنشاء كوبري قلما العلوي بطول 712 متر وبتكلفة 244 مليون جنيه، والكوبري العلوي أعلى مزلقان السكة الحديد في ميدان المديرية ببني سويف.