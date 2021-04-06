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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة عين شمس تعلن نتائج مسابقات الابتكار

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:48 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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أعلن الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، الثلاثاء، الكليات الفائزة بجوائز مسابقات الابتكار بمساراته الثلاث.

وفازت طلاب كلية التربية النوعية بجائزة الابتكار الأولى، فيما اقتنص جائزة الابتكار الثانية كلية الألسن  وجائزة أحسن عرض فاز بها طلاب كلية الصيدلة، فيما حصدت كلية الحاسبات والمعلومات على جائزة أفضل تسويق على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد قسم الإعلام بآداب عين شمس جائزة مسار الابتكار لأفضل إنتاج إعلامي عن فيلم "مصر بعيونا".

في ختام فعاليات أنشطة قطاع التعليم والطلاب في اليوم الأول للمؤتمر جامعة عين شمس العلمي التاسع،  وجه نائب ريس جامعة عين شمس الشكر للقائمين على إنجاح هذه الفعاليات.

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