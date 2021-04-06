«الأحزاب المصرية» يناقش خطة التحرك خلال رمضان وتنشيط اتحادى المرأة والشباب

يعقد المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية والذى يضم ٣٥حزبًا اجتماعًا مساء السبت القادم بمقر التحالف بجاردن سيتى، بناء على دعوة أمين عام التحالف وعضو مجلس الشيوخ المحاسب تيسير مطر.وقال الكاتب الصحفي محمود نفادى، المتحدث الإعلامي باسم التحالف، إن جدول أعمال الاجتماع يشمل بحث خطة التحرك والنشاط للتحالف خلال شهر رمضان، وبحث دور لجنة انتخابات التحالف فى الاستحقاقات القادمة والتى يرأسها اللواء رءوف السيد، عضو المكتب التنفيذي للتحالف ورئيس حزب الحركة الوطنية.وأضاف نفادى أن الاجتماع سوف يناقش آليات تنشيط عمل اتحادي المرأة والشباب، استعدادًا لانتخابات المجالس المحلية.