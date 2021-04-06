2379 إصابة بكورونا فى بريطانيا

سجلت الحكومة البريطانية 2379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و364 ألفا و529 إصابة مؤكدة.وأظهرت الأرقام الرسمية حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الثلاثاء أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الفائتة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 126 ألفا و882 وفاة.وفي نفس السياق، تلقى 40 ألفا و744 شخصا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد على مدار يوم أمس؛ ليبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح إلى 31 مليونا و622 ألفا و367 شخصا، في حين وصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا إلى 5 ملايين و496 ألفا و716 شخصا، وذلك بعد أن تم تلقيح نحو 64 ألفا و590 شخصا بالجرعة الثانية من اللقاح أمس.