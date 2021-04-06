السمّ في الشعرية.. وجبات «الإندومي»: قاتل الأطفال الشهي

وجبات "المكرونة" الجاهزة "الإندومي" التي يهرع إلى تناولها الكثير من الأطفال باعتبار كونها وجبات سهلة وتغنيهم من جوع كما أنها زهيدة الثمن، ويرونها شهية الطعم، تمثل في الحقيقة وجبات السم المعبأ الذي يهدى إلى أطفالنا مسببًا لهم التسمم الفوري، وربما الوفاة، وهذا ما حدثة بالواقعة الأخيرة التي راح ضحيتها طفلتين شقيقتين، بقرية إدفو في أسوان إثر تناولهما تلك الوجبة ليلقوا مصرعهما على الفور فتخيم حالة من الحزن على أهالي القرية بعد هذه الكارثة.وكثرت تحذيرات الأطباء من وجبات "الإندومي"، لما ثبت عليها من أضرار، ولما تسببت فيه من حوادث راح ضحيتها الكثير من الضحايا وخاصة الأطفال.فلم تكن واقعة طفلتي إدفو هي الواقعة الأولى والأخيرة، إذ أنه ومنذ أسابيع قليلة أصيب 3 أطفال أشقاء بمركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، كذلك بالتسمم الغذائي إثر تناولهم تلك الوجبة.وهذا الأمر هو ما دفع الدكتورة ولاء التمامي، عضوة البرلمان، للتقدم بطلب إحاطة إلى وزيرتي التجارة والصحة، يحذر من تداول مكرونة "الإندومي" في الأسواق المصرية، لما لها من تأثير خطير على صحة المواطنين لاسيما الأطفال ولفتت إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.وتواصلت "الدستور" مع بعض المتخصصين لمعرفة الآثار الناجمة عن تناول وجبة "الإندومي"، وما بها من أضرار.الدكتور محمد عبد العظيم استشاري التغذية أشار لـ"الدستور" إلى أن هناك الكثير من الأمهات تعتمد على إطعام هذه الوجبة لأطفالهم، ظنًا منهم أنها وجبة قد تقدم لهم فائدة غذائية، وهو الأمر الذي وصفه بالغير صحيح على الإطلاق مؤكدًا أن وجبة "الإندومي" تفتقد إلى أيًا من العناصر الغذائية المفيدة، ويكفي للغاية تناولها مرة بالشهر لتجنب أضرارها، وإن تم الإكثار منها ستتسبب بأضرار جسيمة في الجهاز الهضمي، وأضاف أنه من أعراضها الضارة كذلك تدميرها للجهاز الهضمي، مسببة ألم في المعدة، وحرقة في القلب، الاكتئاب، والقلق، حرقة في المعدة، بالإضافة إلى ارتفاع في ضغط الدم.وتابع موضحًا أن الإندومي تحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم، مؤكدًا أن تلك المادة تتسبب في أضرار وتلف في الكلى، وفقد الإحساس في اليدين والقدمين، كما أشار إلى أنه من الممكن أن يتسبب الأندومي في الإصابة بالسرطان، لكونها تحتوي على الألوان الصناعية، والتوابل الضارة، إلى جانب مشهيات النكهة.وأضاف عبد العظيم أن "الإندومي" تحتوي على الشمع في مكوناتها، بل وتضم مرطبات حرارة في مكوناتها، لتجعلها مضادة للبرودة، إلى جانب الألوان الصناعية التي لا تخلوا من أي شعرية سريعة التحضير، وهذه المكونات تسبب تلف في الكبد، وتصل إلى سرطان الكبد مع الإكثار من الإندومي، كما أنها تسبب ضعف في قدرات الجهاز المناعي، مؤكدًا أن أضرار الإندومي تتلخص في احتوائها على العديد من المكونات غير الصحية، والتي تزيد من سرعة تحضيرها، وجعل طعمها أشهى.