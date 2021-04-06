«كرتونة رمضان».. مبادرة أهالى العباسية للمحتاجين برمضان

دشن عدد من الأهالي بمنطقة العباسية التابعة لمحافظة القاهرة مبادرة لإطعام الفقراء والمحتاجين تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك، من خلال عمل كرتونة رمضان والتي تضم بعض السلع الغذائية لسد حاجة الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان.واستطاع الأهالي عمل ما يقرب من ١٠٠ كرتونة لتوزيعها على الأسر المحتاجة والتي تضم زيت، أرز، سكر، وغيرها من السلع الأساسية التي تكفي حاجة الشهر الكريم.ويقول محمد، أحد المشاركين في مبادرة كرتونة رمضان، إنهم اعتادوا على جمعها في كل عام تزامنا مع الشهر الكريم من أجل الفقراء والأسر المحتاجة، لافتا إلى أن المبادرة غير محددة بأعداد معينة بكل من يريد المساهمة يتم استقباله سواء بالأموال أو السلع الغذائية.وتابع إن كرتونة رمضان يتم توزيعها على أهالي المنطقة من المحتاجين ومن الممكن أن تمتد المبادرة لخارج المنطقة على حسب الأشخاص المحتاجة المعروف حالتها جيدا، مؤكدا أنهم يقومون بدراسة حالة الأسر المحتاجة جيدا ليكونوا أحق بكرتونة رمضان.وطالب من كافة الأهالي بمختلف المناطق أن تقوم بعمل كرتونة رمضان والبحث عن المحتاجين بالمنطقة الخاصة بهم حتى لا تكون هناك أسر محتاجة خلال الشهر الكريم.