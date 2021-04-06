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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: محادثات فيينا بناءة.. وهناك اجتماع جديد الجمعة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:12 م
رئيس الوفد الإيراني
رئيس الوفد الإيراني
مروة عنبر
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أعلن رئيس الوفد الإيراني فى محادثات فيينا، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع جديد مع القوى الكبرى الجمعة المقبلة.

كما اعتبر رئيس الوفد أن محادثات فيينا اليوم بناءة، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية في نبأ عاجل.

يذكر أن وزراء خارجية الدول الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي مع إيران، اجتمعت اليوم في فيينا لمحاولة إنقاذ اتفاق 2015.

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