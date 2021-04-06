إيران: محادثات فيينا بناءة.. وهناك اجتماع جديد الجمعة

أعلن رئيس الوفد الإيراني فى محادثات فيينا، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع جديد مع القوى الكبرى الجمعة المقبلة.كما اعتبر رئيس الوفد أن محادثات فيينا اليوم بناءة، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية في نبأ عاجل.يذكر أن وزراء خارجية الدول الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي مع إيران، اجتمعت اليوم في فيينا لمحاولة إنقاذ اتفاق 2015.