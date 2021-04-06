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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خلال ساعات.. الرئيس السيسي يفتتح مُجمع الوثائق المُؤمّنة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:17 م
السيسي
السيسي
أحمد عاطف
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يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ساعات، مُجمع الوثائق المُؤمّنة.

و«المُجمع» يعد إحدى أذرع الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن، ومؤمّن بأعلى نظم حماية، ما يعود بتوفير الوقت والجهد على المصريين للحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.

ويعد أول مجمع متكامل فى المنطقة والشرق الأوسط من هذا النوع، لا سيما أنه يعمل بشكل كامل على تنفيذ "الحوكمة"، ويشمل أكبر مصنع في العالم لـ"الورق المؤمّن"، ومصانع ونظما لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، وتصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلا عن تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمّنة، ومعالجة البيانات، وملحقات لوجستية.

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