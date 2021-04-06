السعودية: رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال رمضان

أعلنت السعودية رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصلٍ يوميًا، انطلاقًا من حرص المملكة على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك من معتمرين ومصلين، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وصرح مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء- بأنه تقرر ذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أو محصن متعافٍ من الإصابة، بدءًا من 1 رمضان، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.وأكد المصدر أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هي من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، داعيًا لتوخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.كما بين المصدر أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق توكلنا، من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.