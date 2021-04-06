رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال رمضان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:33 م
الطاقة الاستيعابية
الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام
أ ش أ
طباعة
أعلنت السعودية رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصلٍ يوميًا، انطلاقًا من حرص المملكة على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك من معتمرين ومصلين، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصرح مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء- بأنه تقرر ذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أو محصن متعافٍ من الإصابة، بدءًا من 1 رمضان، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد المصدر أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هي من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، داعيًا لتوخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.

كما بين المصدر أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق توكلنا، من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع

مفاجأة سارة في الزمالك خلال أيام

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

شهود عيان في نبش قبر ضحية كورونا: أصيبت بالوباء منذ أسبوعين


الصور

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تغير المناخ يدفع بالأجناس البحرية الاستوائية نحو المناطق القطبية

نيجيريا تخسر 97% من موارد الغابات بسبب الصيد الجائر

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

أيام زمان

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
موكب المومياوات.. و«كبسولة» الوعي الأثري والحضاري
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
المزيد

الثقافة

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم

ورش فنية وثقافية بأبوصويرة ضمن برنامج المسرح المتنقل