رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 20 طن مكرونة مجهولة المصدر داخل مصنع بالغربية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:50 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
شنت إدارة تموين بسيون، بمحافظة الغربية، حملة تموينية مكبرة للمرور المفاجئ على الأنشطة التجارية بدائرة مركز بسيون.

وأسفرت الحملة عن ضبط المسئول عن مصنع تعبئة مواد غذائية، وذلك لحيازته بقصد البيع عبوات مكرونة منتهية الصلاحية، وكذا كمية من المكرونة مشتبه في صلاحيتها، واستعمال علامات وأسماء تجارية وهمية غير مسجلة، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المتعاملين.

وتم التحفظ على كمية ٢٥٠٠ كجم من المكرونة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ١٧ طن مكرونة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية، وبعضها منسوب إنتاجها لصالح إحدى الجهات السيادية دون وجود المستندات الدالة على ذلك، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بإجمالي ١٩ طنا و٥٠٠ كجم مكرونة.

كما تم ضبط المسئول عن مصنع تعبئة مواد غذائية، وذلك لإدارته منشأة دون ترخيص، وإنتاج عبوات مختلفة من أصناف دقيق مدرج عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية، وغير مسجلة، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم التحفظ علي١٣ طنا و٨٠٠ كجم دقيق من إنتاج المصنع معد للبيع والتوزيع.. حرزت الكميات على ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المخرج خالد يوسف يطرح فكرة لإنقاذ مسلسل الملك

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش


الصور

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تغير المناخ يدفع بالأجناس البحرية الاستوائية نحو المناطق القطبية

نيجيريا تخسر 97% من موارد الغابات بسبب الصيد الجائر

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

أيام زمان

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
موكب المومياوات.. و«كبسولة» الوعي الأثري والحضاري
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
المزيد

الثقافة

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم

ورش فنية وثقافية بأبوصويرة ضمن برنامج المسرح المتنقل