ضبط 20 طن مكرونة مجهولة المصدر داخل مصنع بالغربية

شنت إدارة تموين بسيون، بمحافظة الغربية، حملة تموينية مكبرة للمرور المفاجئ على الأنشطة التجارية بدائرة مركز بسيون.وأسفرت الحملة عن ضبط المسئول عن مصنع تعبئة مواد غذائية، وذلك لحيازته بقصد البيع عبوات مكرونة منتهية الصلاحية، وكذا كمية من المكرونة مشتبه في صلاحيتها، واستعمال علامات وأسماء تجارية وهمية غير مسجلة، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المتعاملين.وتم التحفظ على كمية ٢٥٠٠ كجم من المكرونة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ١٧ طن مكرونة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية، وبعضها منسوب إنتاجها لصالح إحدى الجهات السيادية دون وجود المستندات الدالة على ذلك، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بإجمالي ١٩ طنا و٥٠٠ كجم مكرونة.كما تم ضبط المسئول عن مصنع تعبئة مواد غذائية، وذلك لإدارته منشأة دون ترخيص، وإنتاج عبوات مختلفة من أصناف دقيق مدرج عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية، وغير مسجلة، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم التحفظ علي١٣ طنا و٨٠٠ كجم دقيق من إنتاج المصنع معد للبيع والتوزيع.. حرزت الكميات على ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.