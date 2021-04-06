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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة مطروح يفتتح السوق الخيرى لمستلزمات رمضان (صور)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:10 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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افتتح الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، السوق الخيرى الأول لاحتياجات شهر رمضان المعظم بكلية السياحة والفنادق بمدينة مرسى مطروح، بحضور الدكتور صلاح عسران، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأشار الدكتور مصطفى النجار، إلى أن المعرض يأتي انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للجامعة، ويهدف لتوفير السلع والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة جدًا، لجميع العاملين بالجامعة، مضيفًا أن المعرض يضم ٢١ سلعة، منها الياميش، المكرونة، الدقيق، الزيوت، السكر، الأرز، والبقوليات، الجبن، الدقيق.

وأشاد رئيس الجامعة بتنظيم المعرض واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصري في هذا الشهر الكريم من سلع ومستلزمات أساسية مختلفة بأقل الأسعار، موجهًا الشكر لكلية السياحة والفنادق وجميع القائمين عليه، مؤكدًا على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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