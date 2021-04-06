أمريكا تبحث مع بنما سبل تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بين الجانبين اليوم، بحث سبل لعب بنما دورًا قياديًا بين جيرانها، بما في ذلك حقوق الإنسان وقضايا المناخ والهجرة.





كما ناقش الجانبان أهمية مواجهة النفوذ الخبيث في المنطقة والعالم، وأضرار جائحة كوفيد- 19 والحاجة إلى استمرار التعاون لحماية السكان والاقتصاد.

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع وزيرة الخارجية البنمية، إريكا موينز، الاهتمامات المشتركة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي.