نتنياهو: سأفعل كل ما فى وسعى لإخراج إسرائيل من «دوامة» الانتخابات
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:18 م
وكالاتطباعة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء:"سأفعل كل ما في وسعي لإخراج إسرائيل" مما وصفها بـ"دوامة" الانتخابات وذلك بعد عدة ساعات على تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف نتنياهو في خطاب متلفز: "سنشكل حكومة قوية، ليست حكومة مشلولة بل حكومة تعمل، يجب علينا أن نكف عن المقاطعة"، مؤكدا أنه يرى نفسه "رئيس وزراء للجميع".
وأضاف نتنياهو في خطاب متلفز: "سنشكل حكومة قوية، ليست حكومة مشلولة بل حكومة تعمل، يجب علينا أن نكف عن المقاطعة"، مؤكدا أنه يرى نفسه "رئيس وزراء للجميع".