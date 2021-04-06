نتنياهو: سأفعل كل ما فى وسعى لإخراج إسرائيل من «دوامة» الانتخابات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء:"سأفعل كل ما في وسعي لإخراج إسرائيل" مما وصفها بـ"دوامة" الانتخابات وذلك بعد عدة ساعات على تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.وأضاف نتنياهو في خطاب متلفز: "سنشكل حكومة قوية، ليست حكومة مشلولة بل حكومة تعمل، يجب علينا أن نكف عن المقاطعة"، مؤكدا أنه يرى نفسه "رئيس وزراء للجميع".