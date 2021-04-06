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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: بذلنا جهدًا كبيرًا فى دحر «داعش» الإرهابى

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:19 م
داعش
داعش
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أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أن الأجهزة الأمنية العراقية قامت بجهد كبير في تتبع ودحر تنظيم داعش الإرهابي من العراق، من خلال التتبع والملاحقة واستنفار الجهد الأمني والاستخباري وتغيير الخطط الأمنية لملاحقة هذه العناصر.

وقال الخفاجي - في تصريح صحفي- إن هناك تعاونًا بين العراق وكافة الدول سواء دول الجوار أو دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات وملاحقة المطلوبين، مشيرا إلي أن هذا التعاون أسهم في إنجاح العمليات الاستباقية، وإحباط الكثير من العمليات الإرهابية التي كان يخطط لها التنظيم سواء داخل أو خارج العراق.

وأوضح الخفاجي أن فلول "داعش" في العراق ليست لديهم القدرة على مجابهة أو مقاومة القوات العراقية، وأن هذه الفلول تعمل بشكل مجاميع منفردة في محاولة منها لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية.

ونوه الخفاجي - حول مهمة الناتو والتحالف الدولي في العراق- أن مهمة الناتو هي مهمة تدريبية بحتة، مؤكدا أن مهمة التحالف مهمة استخباراتية وقتالية، مشيرا إلى العمليات الكبري التي انتهت منذ عدة أيام والتي قام خلالها التحالف الدولي بتوجيه أكثر من 181 ضربة جوية في منطقة تدعى سلسلة جبال قراشو، وتم خلالها القضاء على أكثر من 42 إرهابيًا.

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