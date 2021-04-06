رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

110 طلاب من جامعة سوهاج يشاركون بمهرجان إبداع التاسع

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:14 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
طباعة
يشارك وفد من طلاب جامعة سوهاج بالموسم التاسع من مهرجان إبداع، والذي تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن فعاليات المهرجان تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، على مسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية ومسرح وزارة الشباب بالقاهرة، مؤكدًا أن الجامعة تحرص علي مشاركة الطلاب بهذه الفاعليات التي تهدف إلى إطلاق قدراتهم وطاقتهم الشبابية، وصقل المهارات والقدرات العلمية والفنية والأدبية لهم.

وأوضح الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الهدف من تلك المسابقات هو اكتشاف مواهب الطلاب في مختلف المجالات الفنية والثقافية والأدبية، وخلق نوع من التنافس الشريف البناء بين شباب الجامعات، لافتًا إلى أن الجامعة تشارك بوفد مكون من ١١٠ طلاب وطالبات من مختلف الكليات.

وأشار صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، إلى أن الطلاب المشاركين بالمهرجان يتنافسون في عدد من المجالات المتنوعة، مثل مجال الفنون الشعبية، الكورال والموسيقي، مجال المبادرات الطلابية، المسرح الغنائي، بالإضافة إلى مسابقات المعلومات العامة والدوري الثقافي، والطالب والطالبة المثاليين، مضيفًا أنه يقوم بالتحكيم بالمهرجان نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في جميع المجالات.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

السيسي: مصر تقدمت بعرض لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

السيسي: مصر تقدمت بعرض لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تغير المناخ يدفع بالأجناس البحرية الاستوائية نحو المناطق القطبية

نيجيريا تخسر 97% من موارد الغابات بسبب الصيد الجائر

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

أيام زمان

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
موكب المومياوات.. و«كبسولة» الوعي الأثري والحضاري
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
المزيد

الثقافة

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم

ورش فنية وثقافية بأبوصويرة ضمن برنامج المسرح المتنقل