110 طلاب من جامعة سوهاج يشاركون بمهرجان إبداع التاسع

يشارك وفد من طلاب جامعة سوهاج بالموسم التاسع من مهرجان إبداع، والذي تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن فعاليات المهرجان تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، على مسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية ومسرح وزارة الشباب بالقاهرة، مؤكدًا أن الجامعة تحرص علي مشاركة الطلاب بهذه الفاعليات التي تهدف إلى إطلاق قدراتهم وطاقتهم الشبابية، وصقل المهارات والقدرات العلمية والفنية والأدبية لهم.وأوضح الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الهدف من تلك المسابقات هو اكتشاف مواهب الطلاب في مختلف المجالات الفنية والثقافية والأدبية، وخلق نوع من التنافس الشريف البناء بين شباب الجامعات، لافتًا إلى أن الجامعة تشارك بوفد مكون من ١١٠ طلاب وطالبات من مختلف الكليات.وأشار صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، إلى أن الطلاب المشاركين بالمهرجان يتنافسون في عدد من المجالات المتنوعة، مثل مجال الفنون الشعبية، الكورال والموسيقي، مجال المبادرات الطلابية، المسرح الغنائي، بالإضافة إلى مسابقات المعلومات العامة والدوري الثقافي، والطالب والطالبة المثاليين، مضيفًا أنه يقوم بالتحكيم بالمهرجان نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في جميع المجالات.