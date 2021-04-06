رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الدستور» تكرم المايسترو نادر عباسى قائد أوركسترا حفل نقل المومياوات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:26 م
تكرم المايسترو نادر
تكرم المايسترو نادر عباسي
نرمين مقبل - عدسة محمود عبد الناصر
طباعة
كرّمت مؤسسة «الدستور»، برئاسة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ الإدارة والتحرير، المايسترو العالمي نادر عباسي، عن تميزه الفني وتحديدًا على ما قدمه من جهود ملموسة خلال احتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية، التي نال عنها إشادات الجمهور، واستطاع أن يلفت أنظار العالم من خلالها، بقيادته لأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني الفريد من نوعه.

وكشف «عباسي»، خلال استضافته بمقر «الدستور»، كواليس التحضيرات بشكل خاص للاحتفال، خاصة أنه لأول مرة يتم تنفيذ أوركسترا لايف مع موكب متحرك على الهواء مباشرة.

وتطرق الحديث إلى أبرز الصعوبات التي واجهها خلال التحضير للاحتفال الأسطوري، وكشف عن أن الأوركسترا ضمت 100 عازف خلال الحفل فيما كان عدد الكورال 90 شخصًا، معتبرًا أنه تم إخراج حفل أوركسترا بشكل عالمي يليق بحجم مصر وشعبها وحضارتها.

كما كشف عن السر وراء التركيز على الأصوات النسائية تحديدًا خلال الحفل واختيار كل من الفنانة ريهام عبدالحكيم، والفنانة نسمة محجوب، والسوبرانو أميرة سليم، إضافة إلى كواليس اختيار أنشودة رائعة من كتاب الموتى، التي أحيت أحاسيس المصريين بتاريخ مصر القديم.

وكان تم اختيار المايسترو نادر عباسي، بقيادة الحدث العظيم لخبرته الواسعة، باعتباره تقلد العديد من المناصب فقد كان عازف فاجوت أول لأوركسترا القاهرة السيمفوني حتى عام 1986، ولأول لأوركسترا جنيف للحجرة "سويسرا" 1987 حتى 1992، عمل عازف فاجوت أول للمجموعة الصوتية والأركسترالية لوزان "سويسرا" ميشيل كوربو 1989 حتى 1995، كما عمل مغني أوبرالي في أوبرا جنيف بسويسرا من عام 1992 إلى 2001.

كما قاد العديد من الأوركسترا العالمية، أهمها مارسيليا الفيلهارموني، بوردو الفيلهارموني، السلام فرنسا، وأوركسترا أوبرا عايدة في فرنسا والصين وروسيا وأمريكا وألمانيا.

موضوعات متعلقة

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»


الصور

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي منطقة بني غالب الصناعية

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

الأكثر قراءة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
موكب المومياوات.. و«كبسولة» الوعي الأثري والحضاري
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «تلوث البيئة» لـ أمل مصطفى بـ«ثقافة الفيوم»

غدا.. انطلاق مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية» بالأعلى للثقافة

ورش فنية وثقافية بأبو صويرة ضمن برنامج المسرح المتنقل

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل في يوم اليتيم