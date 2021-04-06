«الدستور» تكرم المايسترو نادر عباسى قائد أوركسترا حفل نقل المومياوات

كرّمت مؤسسة «الدستور»، برئاسة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ الإدارة والتحرير، المايسترو العالمي نادر عباسي، عن تميزه الفني وتحديدًا على ما قدمه من جهود ملموسة خلال احتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية، التي نال عنها إشادات الجمهور، واستطاع أن يلفت أنظار العالم من خلالها، بقيادته لأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني الفريد من نوعه.وكشف «عباسي»، خلال استضافته بمقر «الدستور»، كواليس التحضيرات بشكل خاص للاحتفال، خاصة أنه لأول مرة يتم تنفيذ أوركسترا لايف مع موكب متحرك على الهواء مباشرة.وتطرق الحديث إلى أبرز الصعوبات التي واجهها خلال التحضير للاحتفال الأسطوري، وكشف عن أن الأوركسترا ضمت 100 عازف خلال الحفل فيما كان عدد الكورال 90 شخصًا، معتبرًا أنه تم إخراج حفل أوركسترا بشكل عالمي يليق بحجم مصر وشعبها وحضارتها.كما كشف عن السر وراء التركيز على الأصوات النسائية تحديدًا خلال الحفل واختيار كل من الفنانة ريهام عبدالحكيم، والفنانة نسمة محجوب، والسوبرانو أميرة سليم، إضافة إلى كواليس اختيار أنشودة رائعة من كتاب الموتى، التي أحيت أحاسيس المصريين بتاريخ مصر القديم.وكان تم اختيار المايسترو نادر عباسي، بقيادة الحدث العظيم لخبرته الواسعة، باعتباره تقلد العديد من المناصب فقد كان عازف فاجوت أول لأوركسترا القاهرة السيمفوني حتى عام 1986، ولأول لأوركسترا جنيف للحجرة "سويسرا" 1987 حتى 1992، عمل عازف فاجوت أول للمجموعة الصوتية والأركسترالية لوزان "سويسرا" ميشيل كوربو 1989 حتى 1995، كما عمل مغني أوبرالي في أوبرا جنيف بسويسرا من عام 1992 إلى 2001.كما قاد العديد من الأوركسترا العالمية، أهمها مارسيليا الفيلهارموني، بوردو الفيلهارموني، السلام فرنسا، وأوركسترا أوبرا عايدة في فرنسا والصين وروسيا وأمريكا وألمانيا.