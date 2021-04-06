محافظ الوادى الجديد يتفقد «المصرية ماركت» بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "المصرية ماركت" بمدينة الخارجة، يرافقه صلاح السيد، مدير عام التموين بالمحافظة، في إطار استعدادات المحافظة لشهر رمضان الكريم، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.واطمأن المحافظ على توافر السلع الأساسية والتموينية وكفاية الأرصدة الموجودة بالمخازن للاستهلاك خلال شهر رمضان، كما تفقد مبادرة الشركة لتوفير الكرتونة الرمضانية التي تضم مجموعة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.ووجه الزملوط بمراجعة أرصدة السلع والتأكد من صلاحيتها بشكل دوري بجميع الفروع على مستوي المحافظة، وتوفير كميات إضافية من اللحوم والدواجن والأسماك وطرحها للمواطنين لمحاربة ارتفاع الأسعار.