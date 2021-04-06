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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الإسباني يعد بتلقيح 70% من السكان بنهاية أغسطس

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:41 م
رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
وكالات
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أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الثلاثاء، أن "وتيرة التلقيح ستتسارع" في الأسابيع القادمة لتحقيق هدف تطعيم 70 بالمئة من السكان ضد كوفيد بحلول نهاية أغسطس.

وقال المسئول الاشتراكي للصحفيين: "نحن في بداية نهاية الجائحة"، وأكد أن حكومته لا تعتزم تمديد حال الطوارئ الصحيّة التي تقيّد التنقلات وتنتهي في التاسع من مايو.

وتلقى 6 بالمئة فقط من إجمالي 47،3 مليون إسباني جرعتي لقاح مضاد لكورونا منذ بداية حملة التلقيح.

لكن سانشيز أكد أن وتيرة التلقيح ستتسارع في أبريل، وسنتحسن كلّ شهر بفضل زيادة شحنات اللقاح التي سجلت عدة تأخيرات حتى الآن.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتلقى إسبانيا أكثر من 87 مليون جرعة بين أبريل وسبتمبر.

ووفق السيناريو الأكثر حذرا، سيتلقى خمسة ملايين شخص جرعتي لقاح بحلول الثالث من مايو، وسيرتفع الرقم إلى عشرة ملايين شخص في أول أسابيع يونيو، و15 مليون شخص بحلول منتصف يوليو.

والهدف الأهم هو ضمان تلقيح "33 مليون شخص" بحلول نهاية أغسطس، أي 70 بالمئة من إجمالي السكان.

وأكد سانشيز أن لقاح أسترازينيكا "آمن من دون أدنى شكّ" على غرار اللقاحات الثلاثة الأخرى المرخصة في الاتحاد الأوروبي.

وأشار أن رفع حال الطوارئ لا يعني نهاية القيود، إذ يمكن لمختلف الأقاليم إقرار تدابير مثل غلق المتاجر والمطاعم للحدّ من انتشار الفيروس.

وشدد رئيس الحكومة الإسباني "نقترب من نهاية هذا الكابوس"، لكنّه نبّه مواطنيه إلى "التزام اليقظة".

وأضاف: "أتفهم الإرهاق ونفاد الصبر، لكني أدعو الجميع إلى التحلي بالمسئولية".

وإسبانيا إحدى أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا من كورونا، وقد سجلت رسميا أكثر من 75 مليون وفاة جرائه من بين 3،3 مليون إصابة.

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