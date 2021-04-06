رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد ملتقى ثقافة وفنون المرأة يزور جبال الملح فى بورفؤاد (صور)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:20 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
زار وفد من المشاركات فى الملتقى العاشر لثقافة وفنون المرأة بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جبال الملح بمدينة بورفؤاد، وتضمنت جولتهم زيارة أهم معالم المدينة التي تتمتع بالطابع الفرنسي، وذلك على هامش الملتقى.

أبدت المشاركات إعجابهن بجبال الملح، وأكدوا أنها مُبهرة، وحرصوا خلال جولتهم على التقاط الصور التذكارية، التي تشابه جبال الثلج بالدول الأوروبية، وكذلك مشاهدة المناظر الخلابة لقناة السويس ومنطقة شرق التفريعة.

أصبحت جبال الملح بمدينة بورفؤاد مزارًًا سياحيًًا يقصده كل زوار المدينة الباسلة، حتى إن الصحافة العالمية تناولت ظاهرة إقبال المواطنين وحرصهم على زيارة المنطقة، التي تحولت إلى محط أنظار العالم.

يذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، قد أقامت الملتقى العاشر لثقافة وفنون المرأة الساحلية بقصر ثقافة بورسعيد، والذي وتنظمة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث في إطار إختيار مدنية بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية.

تضمن الملتقى إقامة عدة لقاءات للدكتورة إيفا وليم تشمل لقاء عن آليات واستراتيجيات لسوق العمل، كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية، اختارى الصح – ضمن "برنامج مودة"، بجانب لقاء عن كيفية تنمية المهارات الشخصية والقدرات الإبداعية، بالإضافة للقاءات عن مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ولقاء يومى لعمل ورشة الويدو للتدريب عن الدفاع عن النفس للفتيات، كما تقام عدة ورش فنية يومية في مجالات "الرسم على الحرير، تصنيع آلة السمسمة، خيامية، شنط بالشرايط،جلود طبيعية، تطريز وبرى، أشغال لاسية، أشغال الصدف، كما تضمن الملتقى عدة زيارات وجولات حرة ببورسعيد منها المتحف الحربى، الأنفاق، المنطقة الصناعية، متحف المسلة، ومدينة بورتو سعيد.

موضوعات متعلقة

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع

«التعليم» تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية

السيسي: مصر تقدمت بعرض لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

السيسي: مصر تقدمت بعرض لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تغير المناخ يدفع بالأجناس البحرية الاستوائية نحو المناطق القطبية

نيجيريا تخسر 97% من موارد الغابات بسبب الصيد الجائر

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

أيام زمان

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
موكب المومياوات.. و«كبسولة» الوعي الأثري والحضاري
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
المزيد

الثقافة

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم

ورش فنية وثقافية بأبوصويرة ضمن برنامج المسرح المتنقل