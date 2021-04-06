وفد ملتقى ثقافة وفنون المرأة يزور جبال الملح فى بورفؤاد (صور)

زار وفد من المشاركات فى الملتقى العاشر لثقافة وفنون المرأة بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جبال الملح بمدينة بورفؤاد، وتضمنت جولتهم زيارة أهم معالم المدينة التي تتمتع بالطابع الفرنسي، وذلك على هامش الملتقى.أبدت المشاركات إعجابهن بجبال الملح، وأكدوا أنها مُبهرة، وحرصوا خلال جولتهم على التقاط الصور التذكارية، التي تشابه جبال الثلج بالدول الأوروبية، وكذلك مشاهدة المناظر الخلابة لقناة السويس ومنطقة شرق التفريعة.أصبحت جبال الملح بمدينة بورفؤاد مزارًًا سياحيًًا يقصده كل زوار المدينة الباسلة، حتى إن الصحافة العالمية تناولت ظاهرة إقبال المواطنين وحرصهم على زيارة المنطقة، التي تحولت إلى محط أنظار العالم.يذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، قد أقامت الملتقى العاشر لثقافة وفنون المرأة الساحلية بقصر ثقافة بورسعيد، والذي وتنظمة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث في إطار إختيار مدنية بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية.تضمن الملتقى إقامة عدة لقاءات للدكتورة إيفا وليم تشمل لقاء عن آليات واستراتيجيات لسوق العمل، كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية، اختارى الصح – ضمن "برنامج مودة"، بجانب لقاء عن كيفية تنمية المهارات الشخصية والقدرات الإبداعية، بالإضافة للقاءات عن مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ولقاء يومى لعمل ورشة الويدو للتدريب عن الدفاع عن النفس للفتيات، كما تقام عدة ورش فنية يومية في مجالات "الرسم على الحرير، تصنيع آلة السمسمة، خيامية، شنط بالشرايط،جلود طبيعية، تطريز وبرى، أشغال لاسية، أشغال الصدف، كما تضمن الملتقى عدة زيارات وجولات حرة ببورسعيد منها المتحف الحربى، الأنفاق، المنطقة الصناعية، متحف المسلة، ومدينة بورتو سعيد.