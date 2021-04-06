مريم أمين تخوض تجربة التمثيل لأول مرة فى «ملوك الجدعنة»

تخوض الإعلامية مريم أمين مقدمة برنامج" اتفقنا" على راديو نجوم FM، تجربتها الأولى في مجال التمثيل، حيث تشارك في أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، وإخراج أحمد خالد موسي، وسيناريو وحوار عبير سليمان.وأوشكت مريم أمين على الانتهاء من تصوير أحداث دورها في العمل.تدور الأحداث حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما ويدخلان معه في صراع.المسلسل من إنتاج شركة صادق الصباح Cedars Art Production (Sabbah Brothers)، ومن المقرر عرضه على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد VIP في رمضان.