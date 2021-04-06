صفات الأبراج الفرعونية كما يراها الأجداد

تختلف الأبراج أيام الفراعنة عما يتم حسابه اليوم، فبدلًأ من تقسيم الأشهر بالتساوي بين الأبراج والبدء والانتهاء في نفس اليوم من كل شهر يتم تقسيم الفترات الزمنية بشكل أصغر لكنهم كرروا نفس الأبراج عدة مرات في السنة، وفيما يلي نرصد الأبراج الفرعونية.برج النيليشمل المواليد من 1 إلى 7 يناير ومن 19 إلى 28 يونيو، ومن 1 إلى 7 سبتمبر، ومن 18 إلى 26 نوفمبر حيث يتصف المواليد في هذه الفترة بكونهم قادرون على تحليل الأمور يميلون للاندفاع والرغبة في حل النزاعات.برج موطيشمل مواليد من 22 يناير إلى 31 يناير، ومن 8 إلى 22 سبتمبر وهم أشخاص يتصفون بالجاذبية لكنهم يشعرون بالخجل من الداخل، ويتمتعون بالكرم الشديد والعقلانيةبرج آمون رعهو من مواليد 8 يناير إلى 21 يناير ومن 1 فبراير إلى 11 فبراير، ويتصفون أصحاب هذا البرج كونهم لديهم قدر من التفاؤل، وحاسمون وأذكياء كما أنهم يعتمدون على أنفسهم.برج جبمن مواليد في الفترة 12 إلى 29 فبراير، ومن 20 إلى 31 اغسطس ويتصفون بالطيبة والعاطفية، يميلون للاهتمام بالآخرين كما أن لديهم قوة في المشاعر والاحاسيس ولديهم ذاكرة قوية.برج أوزوريسفي الفترة من 1 إلى 10 مارس ومن 27 نوفمبر و18 ديسمبر لديهم شخصيات متناقضة الأول شجاع والثاني جبان والأول حاسم للقرارات والآخر متردد فبحسب المواقف تحدث المعارك، ولكنهم يتميزون بالذكاء والثقة لكنهم متسرعون خاصة وقت الغضب.برج ايزيسمن مواليد 1 إلى 19 إبريل ومن 8 إلى 17 نوفمبر، فهم أشخاص أذكاء ومبدعون واثقون في أنفسهم ومبدعون.برج حورسيضم مواليد من 20 إبريل إلى 7 مايو، ومن 12 إلى 19 أغسطس، هم أشخاص مغامرون لديهم قدرة على الحماس والجاذبية طموحون لأبعد حد، كما أنهم يدافعون عن غيرهم وقت الشدة