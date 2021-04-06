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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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صفات الأبراج الفرعونية كما يراها الأجداد

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:52 م
الأبراج الفرعونية
الأبراج الفرعونية
شيماء دهب
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تختلف الأبراج أيام الفراعنة عما يتم حسابه اليوم، فبدلًأ من تقسيم الأشهر بالتساوي بين الأبراج والبدء والانتهاء في نفس اليوم من كل شهر يتم تقسيم الفترات الزمنية بشكل أصغر لكنهم كرروا نفس الأبراج عدة مرات في السنة، وفيما يلي نرصد الأبراج الفرعونية.

برج النيل
يشمل المواليد من 1 إلى 7 يناير ومن 19 إلى 28 يونيو، ومن 1 إلى 7 سبتمبر، ومن 18 إلى 26 نوفمبر حيث يتصف المواليد في هذه الفترة بكونهم قادرون على تحليل الأمور يميلون للاندفاع والرغبة في حل النزاعات.

برج موط
يشمل مواليد من 22 يناير إلى 31 يناير، ومن 8 إلى 22 سبتمبر وهم أشخاص يتصفون بالجاذبية لكنهم يشعرون بالخجل من الداخل، ويتمتعون بالكرم الشديد والعقلانية

برج آمون رع
هو من مواليد 8 يناير إلى 21 يناير ومن 1 فبراير إلى 11 فبراير، ويتصفون أصحاب هذا البرج كونهم لديهم قدر من التفاؤل، وحاسمون وأذكياء كما أنهم يعتمدون على أنفسهم.

برج جب
من مواليد في الفترة 12 إلى 29 فبراير، ومن 20 إلى 31 اغسطس ويتصفون بالطيبة والعاطفية، يميلون للاهتمام بالآخرين كما أن لديهم قوة في المشاعر والاحاسيس ولديهم ذاكرة قوية.

برج أوزوريس
في الفترة من 1 إلى 10 مارس ومن 27 نوفمبر و18 ديسمبر لديهم شخصيات متناقضة الأول شجاع والثاني جبان والأول حاسم للقرارات والآخر متردد فبحسب المواقف تحدث المعارك، ولكنهم يتميزون بالذكاء والثقة لكنهم متسرعون خاصة وقت الغضب.

برج ايزيس
من مواليد 1 إلى 19 إبريل ومن 8 إلى 17 نوفمبر، فهم أشخاص أذكاء ومبدعون واثقون في أنفسهم ومبدعون.

برج حورس
يضم مواليد من 20 إبريل إلى 7 مايو، ومن 12 إلى 19 أغسطس، هم أشخاص مغامرون لديهم قدرة على الحماس والجاذبية طموحون لأبعد حد، كما أنهم يدافعون عن غيرهم وقت الشدة

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