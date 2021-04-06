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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتابع خطة تصنيع 1000 عربة بضائع

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:59 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الثلاثاء، الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث تعرف على خطة الهيئة في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بين الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع ضمن خطة الدولة لتعظيم المنتج المحلي في مجال صناعة عربات السكك الحديدية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المضي في تنفيذ هذا الاتفاق وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يمثل خطوة هامة نحو توطين صناعة وسائل النقل في مصر.

خلال اللقاء، عرض الفريق عبدالمنعم التراس جانبًا من جهود الهيئة العربية للتصنيع في تحقيق أهداف التنمية الصناعية، من خلال توطين الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج، وزيادة القدرات الفنية والإنتاجية، بما يقلل الفجوة الاستيرادية ويعمق المنتج المحلي.

كما عرض الفريق التراس تصورًا لدخول الهيئة في مجالات جديدة تخدم الصناعات المغذية، عبر شراكات مع جهات دولية رائدة في هذه المجالات، من منطلق رؤية تستهدف توطين تلك الصناعات، وربطها بفرص واعدة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا التصنيعية ونقلها للكوادر المصرية، مع التدريب ورفع القدرات والمهارات الفنية لدى المهندسين والفنيين المصريين.

وثمن رئيس الوزراء الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمنتجات محلية وأيدٍ عاملة وطنية، مؤكدًا أن الدولة تدعم هذه الجهود والخطط.

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