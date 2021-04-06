تفاصيل تعاقد الكهرباء مع شركة سعودية لإنشاء محطة شمسية بأسوان

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الاتفاقيات النهائية لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفلطية بنظام BOO مع شركة أكوا باور السعودية بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة كوم امبو بأسوان.وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء أنها تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة الخضراء فى مزيج الطاقة إلى نسبة تزيد على 42% من إجمالي التوليد بحلول عام 2035.فيما قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه تم توقيع اتفاقيات مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفلطية بنظام BOO بقدرة 200 م.وات بمنطقة كوم امبو بأسوان، بإجمالي استثمارات تبلغ حوالى 80 مليون دولار أمريكي، حيث قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيع إتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الربط بالشبكة لمدة 25 عام مع شركة أكوا باور لمشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 م.وات بنظام BOO (البناء والتملك والتشغيل) باستخدام الخلايا الفوتوفلطية ثنائية الوجه Bifacial بمنطقة كوم امبو بأسوان.كما قامت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بتوقيع اتفاقية حق الانتفاع بالأرض مع شركة أكوا باور للمشروع ولنفس المدة 25 عاما مقابل قيمة حق الانتفاع بالأرض وهي 2% من قيمة إجمالي الطاقة المنتجة.ومن المتوقع تحقيق التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثالث من عام 2022، وسيحقق المشروع وفر في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون قدره 336،000، كما تكفي الطاقة المنتجة من المشروع لإنارة منازل عدد 130،000 أسرة، ويوفر المشروع 1600 فرصة عمل مباشرة أثناء فترة الإنشاء.