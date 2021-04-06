حدائق كفرالشيخ تستعد لاستقبال أعياد الربيع

شهدت حديقة صنعاء التابعة لمحافظة كفرالشيخ، توافد الرحلات للاحتفال بيوم اليتيم من قبل عدد من الجمعيات الأهلية ودور رعاية الأطفال والأيتام، واستقبلهم محمد عفيفي، مدير الحديقة، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ بدخول الأطفال مجانًا، وتقديم كل سبل الرفاهية والألعاب لهم.وعلى جانب آخر، تشهد حديقة صنعاء أعمال تطوير استعدادًا لاستقبال أهالي المحافظة خلال أعياد الربيع، وابتهاجا بقدوم شهر رمضان المبارك، لتكون متنفسًا للمواطنين وخاصة في فصل الصيف.يذكر أن الحديقة تضم العديد من ألعاب الأطفال، ومناطق مفتوحة للاستمتاع بالهواء الطلق، إضافة لمطعم، وفندق للراغبين في المبيت، ومساحات خضراء، وأشجار في جميع أنحاء الحديقة.