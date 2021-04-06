أحمد فتحي: مشروع «مستقبل مصر» سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب

أشاد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر الزراعي، والخاص باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للوطن.وقال النائب أحمد فتحي، في بيان له، إن مشروع "مستقبل مصر" يتضمن زراعة مليون فدان مما سيعمل على النهوض بالقطاع الزراعي لجذب الاستثمارات الخارجية وتنوع المستثمرين داخل مصر، الأمر الذي يُسهم في توفير العملة الصعبة لصالح الاقتصاد القومي للدولة، فضلًا عن توفير الالاف من فرص العمل للشباب وجميع المواطنين.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كل مقومات النجاح للمشروع موجودة، لقربه من موانىء التصدير والمطارات والمناطق الصناعية، واقترابه من عدد من الطرق والمحاور الرئيسية الأمر الذي يسهل نقل وتسويق المنتجات الزراعية من أراضي المشروع إلى سائر أنحاء البلاد.