الشهر الكريم في زمن الجائحة.. أنشطة رمضانية لن نشاهدها بسبب كورونا

يعيش العالم أوضاعًا خاصة لم يمر بها من قبل مع انتشار فيروس كورونا الذي غير طبيعة الحياة منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، ومرت المناسبات الدينية المختلفة بوضع جديد لم يعشه معتنقوها من قبل ومنها شهر رمضان، الذي يحل على المسلمين خلال أيام قليلة وسط إجراءات احترازية رغم تخفيفها عن العام الماضي، إلا أنها غيرت من طبيعة الشهر الذي كان أهم مناسبة اجتماعية ودينية لتجمع الأسر والقيام بطقوس تتطلب تجمع العشرات."الدستور" في السطور التالية تستعرض الأنشطة الرمضانية التي لن يحياها المسلمون هذا العام بسبب كورونا.◄ منع صلاة التهجد والاعتكافسمح مجلس الوزراء في رمضان القادم بإقامة صلاة التراويح في المساجد على ألا تتجاوز المدة نصف الساعة، مع إمكانية تقليلها إذا أمكن مع منع الاعتكاف في المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، إضافة إلى منع صلاة التهجد، ويعد هذا الإجراء تخفيفًا عن رمضان الماضي والذي منعت فيه الصلاة في المساجد ووضع إحراءات مشددة لمنع مخالفة الإجراء، مما اضطر المصريون إلى إقامة الصلاة في منازلهم.◄ موائد الرحمنالإفطار الجماعي وموائد الرحمن ظاهرة مرتبطة بشهر رمضان، ولكنها تغيب هذا العام كما غابت العام الماضي حسب تعليمات رئاسة الوزراء لمنع إقامة حفلات الإفطار الجماعي وموائد الرحمن، خوفًا من تجمعات المواطنين، ومع قرب رمضان حذرت وزارة الصحة من موجة ثالثة لفيروس كورونا، ويتزامن موعدها مع قدوم شهر رمضان.◄ حظر الخيامحذرت رئاسة الوزراء من إقامة الخيم الرمضانية، واستمرار حظر «الشيشة» سواء في المقاهي أو الخيم والتي تقرر حظرها في الأساس، كما قررت تطبيق المواعيد الصيفية الخاصة بالمحال التجارية خلال شهر رمضان.◄إلغاء الاحتفالات الصوفيةقرر المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إلغاء كل فعاليات الطرق الصوفية خلال شهر رمضان، بسبب الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء للوقاية من كورونا، وقرار وزارة الأوقاف بوضع ضوابط للمساجد المصرية ومن ضمنها مساجد الصوفية، والتي بها أضرحة ومقامات آل البيت وأهمها التباعد الاجتماعي وعدم فتح أبواب الأضرحة وتعليق حلقات الذكر (الحضرات الصوفية) والأنشطة الوعظ الصوفي لشهر رمضان، وإلغاء إقامة الخيمة الرمضانية الخاصة بالمشيخة العامة للطرق الصوفية بجوار مسجد الحسين أو خيم رمضانية بجوار مساجد مقامات آل البيت ورموز الطرق الصوفية وعدم السماح بإقامة أي أنشطة صوفية كبيرة داخل مقرات الطرق الصوفية.