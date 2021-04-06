رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى قمر مقدم برامج لأول مرة فى رمضان.. وينافس بمسلسل «فارس بلا جواز»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:31 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
حسين الجندي
طباعة
ينافس النجم مصطفى قمر بمسلسل "فارس بلا جواز" خلال موسم رمضان المقبل والذي يعيده إلى الدراما بعد فترة غياب طويلة، ويشارك فيه الفنان طارق عبدالعزيز ومحمد ثروت وطارق الإبياري وسليمان عيد، إلى جانب مشاركة عدد من النجوم منهم بيومي فؤاد وصلاح عبدالله وأوس أوس وآخرون وعدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، ويقدم فيه قمر مشاهد كوميدية تحمل عددا من المفاجآت ومن المقرر طرحه على عدد من القنوات منها القاهرة والناس وصدي البلد والمحور.

وبعد تألقه في مجال الغناء والتمثيل يخوض النجم مصطفى قمر أولى تجاربه في عالم تقديم البرامج من خلال برنامج "خمس نجوم" الذى يقدمه على قناة إم بي سي مصر ويشاركه كل من النجمة غادة عادل ونور ومحمد الشرنوبي وكريم فهمى ومن المقرر إذاعته في موسم رمضان المقبل، ويحمل عددا من المفاجآت، حيث يعتمد على عنصر المفاجأة، وتم استضافة عدد من نجوم الفن ضيوفا لحلقاته.

ومن المؤكد أن يكون البرنامج مفاجأة للنجم مصطفى قمر الذى اعتاد في مشواره الفني والغنائي تقديم عدد من النجوم إلى الساحة، وفى هذا البرنامج يقدم الشرنوبي وكريم فهمى، كما قدم نور اللبنانية وكانت أولى أعمالها معه في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" وقدم عددا من نجوم الفن أيضا في بداياتهم.

برنامج "خمس نجوم" بمجرد طرح بوستراته جعل الجمهور متشوقا لمتابعة البرنامج الذى يعرض على قناة إم بي سي في موسم رمضان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المخرج خالد يوسف يطرح فكرة لإنقاذ مسلسل الملك

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

تحقيقات حرق متوفاة كورونا: كاميرا تحدد هوية المشتبه بهم

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»


الصور

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي منطقة بني غالب الصناعية

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

الأكثر قراءة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
موكب المومياوات.. و«كبسولة» الوعي الأثري والحضاري
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «تلوث البيئة» لـ أمل مصطفى بـ«ثقافة الفيوم»

غدا.. انطلاق مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية» بالأعلى للثقافة

ورش فنية وثقافية بأبو صويرة ضمن برنامج المسرح المتنقل

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل في يوم اليتيم