مصطفى قمر مقدم برامج لأول مرة فى رمضان.. وينافس بمسلسل «فارس بلا جواز»

ينافس النجم مصطفى قمر بمسلسل "فارس بلا جواز" خلال موسم رمضان المقبل والذي يعيده إلى الدراما بعد فترة غياب طويلة، ويشارك فيه الفنان طارق عبدالعزيز ومحمد ثروت وطارق الإبياري وسليمان عيد، إلى جانب مشاركة عدد من النجوم منهم بيومي فؤاد وصلاح عبدالله وأوس أوس وآخرون وعدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، ويقدم فيه قمر مشاهد كوميدية تحمل عددا من المفاجآت ومن المقرر طرحه على عدد من القنوات منها القاهرة والناس وصدي البلد والمحور.وبعد تألقه في مجال الغناء والتمثيل يخوض النجم مصطفى قمر أولى تجاربه في عالم تقديم البرامج من خلال برنامج "خمس نجوم" الذى يقدمه على قناة إم بي سي مصر ويشاركه كل من النجمة غادة عادل ونور ومحمد الشرنوبي وكريم فهمى ومن المقرر إذاعته في موسم رمضان المقبل، ويحمل عددا من المفاجآت، حيث يعتمد على عنصر المفاجأة، وتم استضافة عدد من نجوم الفن ضيوفا لحلقاته.ومن المؤكد أن يكون البرنامج مفاجأة للنجم مصطفى قمر الذى اعتاد في مشواره الفني والغنائي تقديم عدد من النجوم إلى الساحة، وفى هذا البرنامج يقدم الشرنوبي وكريم فهمى، كما قدم نور اللبنانية وكانت أولى أعمالها معه في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" وقدم عددا من نجوم الفن أيضا في بداياتهم.برنامج "خمس نجوم" بمجرد طرح بوستراته جعل الجمهور متشوقا لمتابعة البرنامج الذى يعرض على قناة إم بي سي في موسم رمضان.