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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. انطلاق مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية» بالأعلى للثقافة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:03 م
ثروت عكاشة
ثروت عكاشة
ايهاب مصطفى
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ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمر "ثروت عكاشة فارس الثقافة المصرية"، والذي تنطلق فعالياته في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء 7 أبريل الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بمئوية ميلاد الكاتب والمترجم والمفكر الكبير الدكتور ثروت عكاشة (1921- 2012).

ويستمر المؤتمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 7 و8 أبريل الحالي، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، ويتضمن عددا من المحارو الرئيسية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات السياسات الثقافية والفن والآثار والأدب، على النحو التالي..

اليوم الأول الأربعاء 7 أبريل 2021:

افتتاح المؤتمر 11 ص- 11.30 ص.

كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمى.

كلمة أسرة الأستاذ أنور ثروت عكاشة.

ثم محاضرة افتتاحية (11،30- 12 ص)
ويحاضر بها: الدكتور أحمد مرسي أستاذ الفلكلور والأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويدير المحاضرة: الدكتور سعيد المصرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة.

استراحة ( 12.00– 12.30 ظ)

الجلسة الأولى: 12.30 م– 2.30 م
"ثروت عكاشة والعمل الثقافى وبناء الإنسان فكريًا وثقافيًا".. ويتحدث فيها كل من: الشاعر سعد عبدالرحمن: "ثروت عكاشة فارس الثقافة الجماهرية"، وسيد محمود: "ثروت عكاشة والسياسات الثقافية في مصر"، ومحمد سيد ريان: "ثروت عكاشة والسياسة الثقافية"، ومحمد عبدالدايم: "ثروت عكاشة والسياسات الثقافية"، والفنان محمد نوار: "ثروت عكاشة وتنمية الوعي القومي والانتماء"، ويدير الجلسة شعبان يوسف.

ثم استراحة (2،30– 3،00 م)

الجلسة الثانية: 3.00– 5،00 م

"ثروت عكاشة والفن"

ويتحدث فيها كل من: المخرج أحمد فؤاد درويش: "ثروت عكاشة والسينما"، والدكتورة دليلة الكردانى: "ثروت عكاشة في عيون المعماريين"، والدكتور عزالدين نجيب: "ثروت عكاشة فارس لم يترك جواده"، والمخرج عصام السيد: "ثروت عكاشة والمسرح"، والدكتور مصطفى سليم: "ثروت عكاشة وأكاديمية الفنون"، ويدير الجلسة الفنان الدكتور مصصفى الرزاز.

برنامج اليوم الثانى: الخميس 8 أبريل 2021

الجلسة الثالثة: (11،00 ص– 1.00 ظ)

"ثروت عكاشة وحماية الآثار المصرية".. ويتحدث فيها كل من: الدكتور راضى محمد جودة: "ثروت عكاشة وإنقاذ آثار النوبة"، والدكتورة علا العجيزى: "دور ثروت عكاشة وإنقاذ معابد النوبة"، والدكتورة فايزة هيكل: "ثروت عكاشة ودوره الجوهرى في إنقاذ آثار النوبة من خلال التعاون مع اليونسكو"، والدكتور محمود أحمد إمام: "إسهامات ثروت عكاشة في ملف إنقاذ آثار النوبة"، ويدير الجلسة الدكتور أحمد رجب.

استراحة (1،00– 1،30 م)

الجلسة الرابعة: 1.30 م– 3،30 م

"ثروت عكاشة في الأدب والترجمة"
ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد درويش: "ثروت عكاشة وتشكيل الحركة الثقافية في مصر.. الأدب نموذجا"، والدكتور حسين محمود: "فن الترجمة وترجمة الفن عند ثروت عكاشة"، والدكتورة سهير عثمان: "أبرز المؤلفات المترجمة لثروت عكاشة وتأثيرها على الأجيال أكاديميا"، والدكتور محمد حمدى إبراهيم: "ترجمات ثروث عكاشة عن الترجمة اللاتينية لقصيدة مسخ الكائنات"، ومحمود محمد مكي: "ثروت عكاشة مترجما: ترجمته لكتاب النبى لجبران نموذجا"، ويدير الجلسة الدكتور مكارم الغمرى.

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