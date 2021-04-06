غدًا.. انطلاق مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية» بالأعلى للثقافة
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:03 م
ايهاب مصطفىطباعة
ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمر "ثروت عكاشة فارس الثقافة المصرية"، والذي تنطلق فعالياته في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء 7 أبريل الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
يأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بمئوية ميلاد الكاتب والمترجم والمفكر الكبير الدكتور ثروت عكاشة (1921- 2012).
ويستمر المؤتمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 7 و8 أبريل الحالي، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، ويتضمن عددا من المحارو الرئيسية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات السياسات الثقافية والفن والآثار والأدب، على النحو التالي..
اليوم الأول الأربعاء 7 أبريل 2021:
افتتاح المؤتمر 11 ص- 11.30 ص.
كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.
كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمى.
كلمة أسرة الأستاذ أنور ثروت عكاشة.
ثم محاضرة افتتاحية (11،30- 12 ص)
ويحاضر بها: الدكتور أحمد مرسي أستاذ الفلكلور والأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويدير المحاضرة: الدكتور سعيد المصرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة.
استراحة ( 12.00– 12.30 ظ)
الجلسة الأولى: 12.30 م– 2.30 م
"ثروت عكاشة والعمل الثقافى وبناء الإنسان فكريًا وثقافيًا".. ويتحدث فيها كل من: الشاعر سعد عبدالرحمن: "ثروت عكاشة فارس الثقافة الجماهرية"، وسيد محمود: "ثروت عكاشة والسياسات الثقافية في مصر"، ومحمد سيد ريان: "ثروت عكاشة والسياسة الثقافية"، ومحمد عبدالدايم: "ثروت عكاشة والسياسات الثقافية"، والفنان محمد نوار: "ثروت عكاشة وتنمية الوعي القومي والانتماء"، ويدير الجلسة شعبان يوسف.
ثم استراحة (2،30– 3،00 م)
الجلسة الثانية: 3.00– 5،00 م
"ثروت عكاشة والفن"
ويتحدث فيها كل من: المخرج أحمد فؤاد درويش: "ثروت عكاشة والسينما"، والدكتورة دليلة الكردانى: "ثروت عكاشة في عيون المعماريين"، والدكتور عزالدين نجيب: "ثروت عكاشة فارس لم يترك جواده"، والمخرج عصام السيد: "ثروت عكاشة والمسرح"، والدكتور مصطفى سليم: "ثروت عكاشة وأكاديمية الفنون"، ويدير الجلسة الفنان الدكتور مصصفى الرزاز.
برنامج اليوم الثانى: الخميس 8 أبريل 2021
الجلسة الثالثة: (11،00 ص– 1.00 ظ)
"ثروت عكاشة وحماية الآثار المصرية".. ويتحدث فيها كل من: الدكتور راضى محمد جودة: "ثروت عكاشة وإنقاذ آثار النوبة"، والدكتورة علا العجيزى: "دور ثروت عكاشة وإنقاذ معابد النوبة"، والدكتورة فايزة هيكل: "ثروت عكاشة ودوره الجوهرى في إنقاذ آثار النوبة من خلال التعاون مع اليونسكو"، والدكتور محمود أحمد إمام: "إسهامات ثروت عكاشة في ملف إنقاذ آثار النوبة"، ويدير الجلسة الدكتور أحمد رجب.
استراحة (1،00– 1،30 م)
الجلسة الرابعة: 1.30 م– 3،30 م
"ثروت عكاشة في الأدب والترجمة"
ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد درويش: "ثروت عكاشة وتشكيل الحركة الثقافية في مصر.. الأدب نموذجا"، والدكتور حسين محمود: "فن الترجمة وترجمة الفن عند ثروت عكاشة"، والدكتورة سهير عثمان: "أبرز المؤلفات المترجمة لثروت عكاشة وتأثيرها على الأجيال أكاديميا"، والدكتور محمد حمدى إبراهيم: "ترجمات ثروث عكاشة عن الترجمة اللاتينية لقصيدة مسخ الكائنات"، ومحمود محمد مكي: "ثروت عكاشة مترجما: ترجمته لكتاب النبى لجبران نموذجا"، ويدير الجلسة الدكتور مكارم الغمرى.
يأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بمئوية ميلاد الكاتب والمترجم والمفكر الكبير الدكتور ثروت عكاشة (1921- 2012).
ويستمر المؤتمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 7 و8 أبريل الحالي، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، ويتضمن عددا من المحارو الرئيسية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات السياسات الثقافية والفن والآثار والأدب، على النحو التالي..
اليوم الأول الأربعاء 7 أبريل 2021:
افتتاح المؤتمر 11 ص- 11.30 ص.
كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.
كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمى.
كلمة أسرة الأستاذ أنور ثروت عكاشة.
ثم محاضرة افتتاحية (11،30- 12 ص)
ويحاضر بها: الدكتور أحمد مرسي أستاذ الفلكلور والأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويدير المحاضرة: الدكتور سعيد المصرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة.
استراحة ( 12.00– 12.30 ظ)
الجلسة الأولى: 12.30 م– 2.30 م
"ثروت عكاشة والعمل الثقافى وبناء الإنسان فكريًا وثقافيًا".. ويتحدث فيها كل من: الشاعر سعد عبدالرحمن: "ثروت عكاشة فارس الثقافة الجماهرية"، وسيد محمود: "ثروت عكاشة والسياسات الثقافية في مصر"، ومحمد سيد ريان: "ثروت عكاشة والسياسة الثقافية"، ومحمد عبدالدايم: "ثروت عكاشة والسياسات الثقافية"، والفنان محمد نوار: "ثروت عكاشة وتنمية الوعي القومي والانتماء"، ويدير الجلسة شعبان يوسف.
ثم استراحة (2،30– 3،00 م)
الجلسة الثانية: 3.00– 5،00 م
"ثروت عكاشة والفن"
ويتحدث فيها كل من: المخرج أحمد فؤاد درويش: "ثروت عكاشة والسينما"، والدكتورة دليلة الكردانى: "ثروت عكاشة في عيون المعماريين"، والدكتور عزالدين نجيب: "ثروت عكاشة فارس لم يترك جواده"، والمخرج عصام السيد: "ثروت عكاشة والمسرح"، والدكتور مصطفى سليم: "ثروت عكاشة وأكاديمية الفنون"، ويدير الجلسة الفنان الدكتور مصصفى الرزاز.
برنامج اليوم الثانى: الخميس 8 أبريل 2021
الجلسة الثالثة: (11،00 ص– 1.00 ظ)
"ثروت عكاشة وحماية الآثار المصرية".. ويتحدث فيها كل من: الدكتور راضى محمد جودة: "ثروت عكاشة وإنقاذ آثار النوبة"، والدكتورة علا العجيزى: "دور ثروت عكاشة وإنقاذ معابد النوبة"، والدكتورة فايزة هيكل: "ثروت عكاشة ودوره الجوهرى في إنقاذ آثار النوبة من خلال التعاون مع اليونسكو"، والدكتور محمود أحمد إمام: "إسهامات ثروت عكاشة في ملف إنقاذ آثار النوبة"، ويدير الجلسة الدكتور أحمد رجب.
استراحة (1،00– 1،30 م)
الجلسة الرابعة: 1.30 م– 3،30 م
"ثروت عكاشة في الأدب والترجمة"
ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد درويش: "ثروت عكاشة وتشكيل الحركة الثقافية في مصر.. الأدب نموذجا"، والدكتور حسين محمود: "فن الترجمة وترجمة الفن عند ثروت عكاشة"، والدكتورة سهير عثمان: "أبرز المؤلفات المترجمة لثروت عكاشة وتأثيرها على الأجيال أكاديميا"، والدكتور محمد حمدى إبراهيم: "ترجمات ثروث عكاشة عن الترجمة اللاتينية لقصيدة مسخ الكائنات"، ومحمود محمد مكي: "ثروت عكاشة مترجما: ترجمته لكتاب النبى لجبران نموذجا"، ويدير الجلسة الدكتور مكارم الغمرى.