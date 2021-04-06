792 إصابة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 792 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة سبع حالات، بالإضافة إلى تعافي 467 حالة.وأفادت الصحة السعودية- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء: بأن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 394 ألفًا و169 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 380 ألفًا و772 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في المملكة ستة آلاف و711 حالة.