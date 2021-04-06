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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يؤكد التعاون المثمر مع نقابتي المحامين وطب الأسنان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:12 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور أحمد فاضل، نقيب أطباء أسنان كفر الشيخ، وفراج فتوح زعفان نقيب المحامين بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النقابتين، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكدا التعاون المثمر والفعال بين أجهزة المحافظة والنقابتين.

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