«لا للتخزين».. وكيل «تموين بورسعيد» يؤكد توافر السلع كافة خلال رمضان (فيديو)

قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إن المديرية وضعت خطة لمتابعة ورصد حركة الأسواق خلال موسم شهر رمضان المبارك والذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع الأساسية والاستهلاكية.وكشف ثابت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن ضخ كميات إضافية من السلع التموينية والسلع المدعمة والحرة كـ "اللحوم ـ الدواجن ـ الأسماك ـ الزيت ـ الأرز ـ السكر" عبر الشركة العامة لتجارة الجملة والاتحاد التعاوني والجمعيات الاستهلاكية والفئوية، مؤكدا تكثيف الحملات على محلات الجـزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة داخل نطاق المحافظة لمنع استغلال المواطنين والتأكد من سلامة السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي.وأكد وكيل الوزارة انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب مع الشهر الكريم من الخامسة فجرا إلى الخامسة مساء، ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع المهمة للمواطنين.وأشار إلى أن هناك قوافل سيارات تابعة لمعارض أهلا رمضان تجوب أحياء بورسعيد وقراها محملة بالسلع الغذائية واللحوم والدواجن والبط بأسعار تقل عن مثيلتها 15 ـ 20% بالأسواق، موضحا أنه تم طرح 1950 رأس بقرى وجاموسي، 1430 لباني وبتلو، 1100 ضان وماعز وفرها مشروع تربية وتثمين الماشية بالمحافظة، بأسعار اللحوم الحية من 51 ـ 53 جنيهًا، ومن 90 ـ 105 جنيهات لكيلو القطع المميزة.كما أكد توفير 9 آلاف أسطوانة بوتاجاز إضافية للحصة الحالية خلال شهر رمضان، بجانب حصة المحافظة البالغة 86 ألف أسطوانة شهريًا ليصبح إجمالي المطروح خلال الشهر المبارك 95 ألفا، علمًا بأن الغاز الطبيعي يغطي 85% من سكان المحافظة بعدد 175 ألفا 854 منزلا.وأضاف ثابت أن الشركة العامة لتجارة الجملة ضخت 10 أطنان من السكر الحر بسعر 8.5 جنيه للكيلو، و25 طن أرز بسعر 8.5 جنيه للكيلو، و15 طن دقيق بسعر 8 جنيه للكيلو، و5 أطنان من المكرونة بسعر 4.25 جنيه، و500 كرتونة زيت عباد سعر 24.5 للزجاجة، و300 كرتونة زيت درة سعر الزجاجة 31 جنيه، و600 كرتونة مسلي بسعر 42.5 جنيه، و1100 كرتونة لحوم ودواجن برازيلية وأكرانية مجمدة أسعار تبدأ من 30 ـ 60 جنيهًا، وطرح طن من البط المجمد محلي بسعر 38.50 جنيه.ونوه ثابت بأن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بالمحافظة وفر كميات كبيرة من السلع الغذائية للجمعيات الاستهلاكية والفئوية والمنزلية والبالغ عددها 41 جمعية، حيث طرحت 50 طن رز عريض بسعر 8.5 ـ 9.5 جنيه للكيلو، و50 طن رز رفيع من 7 ـ 7.5 جنيه، و50 طن سكر سعر الكيلو 8 ـ 9، و6 طن دواجن مجمدة سعر 35 جنيهًا، بجانب طرح مسلي وزيت وزبدة وكميات من كبيرة ياميش رمضان بأسعار تعاونية تقل عن مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من البلح الجاف (سكوتي ـ بلدي ـ شامية) ويباع بأقل من أسعار الأسواق 15 ـ 20%.كما لفت إلى أن تجار بورسعيد وفروا كميات كافية من مختلف أنواع الياميش تغطى احتياجات أهالي بورسعيد وزوارها من القادمين من المحافظات المجاورة لشراء موسم رمضان، منها البندق بقشره سعر 75 جنيهًا، والبندق المقشر بسعر 165 ـ 225 جنيهًا، والتين المجفف بسعر 130 جنيها، واللوز بقشره 75 جنيها، والفسدق المحمص 255 جنيها، وعين الجمل بقشرة 75 جنيها، وعين الجمل بدون قشر 185 جنيها.ووجه ثابت رسالة إلى مواطني محافظة بورسعيد بعد التزاحم أو حفظ المنتجات لتوافرها بشكل دائم ووجودها بوفرة في الأسواق، مشيرا أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال شهر رمضان بالكامل داخل حماية المستهلك لخدمة المواطنين والرد على أي بلاغ أو مشكلة والتعامل معها في الحال.