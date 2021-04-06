تعافي وخروج 5 من مصابي كورونا بـ«قفط التعليمي» في قنا

أعلن مستشفى قفط التعليمي، برئاسة الدكتور أحمد كمال، عن تعافي وخروج 5 حالات كورونا اليوم بعد تلقيهم العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وتماثلهم للشفاء التام، لترتفع عدد حالات الشفاء إلى 227.وقال دكتور مصطفى عز، المشرف الطبي، إن الحالات التي تماثلت للشفاء كانت حرجة ومتوسطة، ومتوسط أعمارهم ما بين 51 و81.وأكد دكتور محمد رمضان مدير فريق مكافحة العدوى، أن المستشفى لن يتواني لحظة عن تقديم الدعم الكامل للمرضى لتماثلهم للشفاء التام، تحت رعاية دكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.كما أشاد رمضان بالدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبية بالمستشفى من أطباء وتمريض وكل العاملين به.فيما وجّه جميع المرضى الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى على مجهودهم معهم طوال فترة الإقامة بالمستشفى.