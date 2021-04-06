قطر تسجل 927 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، تسجيل 927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 814 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و113 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 185261 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم فحص 11502 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1773431 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 17996 حالة.وسجلت قطر 6 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 312 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 512 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 166953 حالة.ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 26712 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 961555 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.