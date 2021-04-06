مناقشة كتاب «تلوث البيئة» لـ أمل مصطفى بـ«ثقافة الفيوم»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث استقبلت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم زيارة ميدانية لطلبة وطالبات كلية الخدمة الاجتماعية الفرقة الأولى ببهو القصر بصحبة د. أسماء رمضان مشرف المجموعة.وقدمت عبير حسان شرح الهيكل البنائي والهيكل الوظيفي لقصر ثقافة الفيوم، وتوضيح دور الأخصائي الثقافي بما يقوم به من أنشطة مختلفة.إلى جانب محاضرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه تحت شعار "تقدير المياه" تحدث فيها محمد محمود عن اختيار الأمم المتحدة ليوم ٢٢ مارس للاحتفال ليوم المياه العالمي، كما استقبلت مكتبة الطفل بالقصر مجموعة من تلاميذ مدرسة دفنو التجريبية للغات، حيث اطلعوا على أقسام المكتبة وقراءة بعض الكتب ومناقشتهم فيها، مع مسابقة بينهم فى المعلومات العامة، وفي نهاية الزيارة تم توزيع بانفليت اعرف بلدك.كما نظم قسم نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة الخيامية، التي تستمر حتى ٦ أبريل الجاري لقص وتطريز بعض الأشكال المختلفة من قماش الجوخ ولصقها وتجهيزها للوصول إلى الشكل النهائي لعمل الجدارية، وعقدت مكتبة الشباب جلسة حوارية عن كتاب "أبطال أكتوبر" بمناسبة عيد تحرير سيناء، تضمنت التطرق لأسباب حرب أكتوبر وتدمير خط بارليف ودور السلاح الجوي المصري أثناء نصر أكتوبر.وفي سياق متصل ناقشت مكتبة اللاهون الفرعية كتاب "تلوث البيئة" تأليف أمل مصطفى، والتي تحدثت عن تلوث البيئة والأضرار الناجمة عنها، كما ناقشت حسناء ربيع بمكتبة الطفل والشباب بسنورس كتاب "نملة سليمان" والذي يحكي قصة نبي الله سليمان عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو من أعظم الملوك في الأرض، فقد سخر له الله ملكًا لم يكن لأحد من قبله ولا بعده وجيشه أعظم جيوش الأرض يضم في صفوفه الجن والوحوش والطيور.