رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة كتاب «تلوث البيئة» لـ أمل مصطفى بـ«ثقافة الفيوم»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:55 م
تلوث البيئة
تلوث البيئة
ايهاب مصطفى
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث استقبلت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم زيارة ميدانية لطلبة وطالبات كلية الخدمة الاجتماعية الفرقة الأولى ببهو القصر بصحبة د. أسماء رمضان مشرف المجموعة.

وقدمت عبير حسان شرح الهيكل البنائي والهيكل الوظيفي لقصر ثقافة الفيوم، وتوضيح دور الأخصائي الثقافي بما يقوم به من أنشطة مختلفة.

إلى جانب محاضرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه تحت شعار "تقدير المياه" تحدث فيها محمد محمود عن اختيار الأمم المتحدة ليوم ٢٢ مارس للاحتفال ليوم المياه العالمي، كما استقبلت مكتبة الطفل بالقصر مجموعة من تلاميذ مدرسة دفنو التجريبية للغات، حيث اطلعوا على أقسام المكتبة وقراءة بعض الكتب ومناقشتهم فيها، مع مسابقة بينهم فى المعلومات العامة، وفي نهاية الزيارة تم توزيع بانفليت اعرف بلدك.

كما نظم قسم نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة الخيامية، التي تستمر حتى ٦ أبريل الجاري لقص وتطريز بعض الأشكال المختلفة من قماش الجوخ ولصقها وتجهيزها للوصول إلى الشكل النهائي لعمل الجدارية، وعقدت مكتبة الشباب جلسة حوارية عن كتاب "أبطال أكتوبر" بمناسبة عيد تحرير سيناء، تضمنت التطرق لأسباب حرب أكتوبر وتدمير خط بارليف ودور السلاح الجوي المصري أثناء نصر أكتوبر.

وفي سياق متصل ناقشت مكتبة اللاهون الفرعية كتاب "تلوث البيئة" تأليف أمل مصطفى، والتي تحدثت عن تلوث البيئة والأضرار الناجمة عنها، كما ناقشت حسناء ربيع بمكتبة الطفل والشباب بسنورس كتاب "نملة سليمان" والذي يحكي قصة نبي الله سليمان عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو من أعظم الملوك في الأرض، فقد سخر له الله ملكًا لم يكن لأحد من قبله ولا بعده وجيشه أعظم جيوش الأرض يضم في صفوفه الجن والوحوش والطيور.

موضوعات متعلقة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»


الصور

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي منطقة بني غالب الصناعية

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

السيسي: مصر تقدمت بعرض لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
موكب المومياوات.. و«كبسولة» الوعي الأثري والحضاري
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
المزيد

الثقافة

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم

ورش فنية وثقافية بأبوصويرة ضمن برنامج المسرح المتنقل

غدًا.. انطلاق مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية» بالأعلى للثقافة