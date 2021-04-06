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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح معرض «المجال وتكنولوجيا الصناعة» في الإسكندرية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:38 م
معرض المجال وتكنولوجيا
معرض المجال وتكنولوجيا الصناعة
هبه عويضه
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افتتح الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، معرض المجال وتكنولوچيا الصناعة بإدارة الجمرك التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن عبدالتواب مدير عام تنمية مادة المجال الصناعى، وصفاء عبدالعزيز خبير المجال الصناعى بالوزارة، وعبدالعاطى التمساح مدير عام إدارة الجمرك التعليمية، والدكتورة أميمة طه وكيل إدارة الجمرك التعليمية، ونجلاء حسن موجه عام المجال الصناعى بالمديرية، ولفيف من قيادات إدارة الجمرك التعليمية.

وأكد الدكتور سعد أهمية دور المجال الصناعى لتعزيز الانتماء والولاء للوطن، وتعديل سلوك الطالب، وأهمية تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعى فى ضوء دراسة المجال الصناعى، وتشجيع الطلاب على اكتساب بعض القيم الإيجابية والمشاركة والتعاون، مشيرًا إلى أثر دراسة المجال الصناعى فى حل بعض المشكلات المجتمعية، وأثر دراسة المجال الصناعى فى تهيئة المناخ المناسب؛ لتحقيق الاستقرار المجتمعى.

وفى ختام المعرض، كرم الدكتور محمد سعد كل من الدكتور حسن عبدالتواب مدير عام تنمية مادة المجال الصناعى، وصفاء عبدالعزيز خبير المجال الصناعى بالوزارة، وعبد العاطى التمساح مدير عام إدارة الجمرك التعليمية، ونجلاء حسن موجه عام المجال الصناعي بمديرية التربية والتعليم، وموجهى أوائل المجال الصناعي على مستوى المديرية، وقيادات من إدارة الجمرك التعليمية.

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