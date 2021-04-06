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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر اعترافات المتهم الرئيسي بقتل شهداء الكرامة في نجع حمادي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:38 م
المتهم
المتهم
قنا: إسلام البكري
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اعترف المتهم الرئيسي، في واقعة مقتل 3 من أبناء قرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، بارتكاب الجريمة، وذلك بعد أن علم المجني عليهم أن السيارة التي يستقلها المتهمون مسروقة.

المتهم بإرتكاب الجريمة، ذكر خلال اعترافاته أمام ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، أنه حاول تهريب زميله الآخر مرتكب الجريمة من يد المجني عليهم، بعد علمهم بأن السيارة التي يستقلونها مسروقة، وذلك بإطلاق وابل من الرصاص عليهم.

وأضاف المتهم، أن المجني عليهم استضافوا أحد مرتكبي الجريمة، وقدموا له واجب الضيافة، لافتًا إلى أنه علم بقدوم الشرطة إلى موقع تواجده مع المجني عليهم في أحد مقاهي قرية أولاد نجم بنجع حمادي، فحاول الهرب إلا أنهم حاولوا ضبطه فأطلقوا الرصاص ليستقر في أجسادهم.

كان 3 أشخاص بينهم موظف ونجله، لقوا مصرعهم فجر الأحد، بطلقات نارية، على يد لصوص بمنطقة كوم السيد التابعة لدائرة القرية.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف بمقتل موظف بالكهرباء ونجله وصاحب مقهى بطلق ناري على يد لصوص مجهولين بأولاد نجم في نجع حمادي، فيما تمكنت وحدة مباحث نجع حمادي بقيادة المقدم إسلام فوزي، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في الواقعة.

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