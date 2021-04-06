نتنياهو: سأفعل كل شيء لإخراج إسرائيل من دوامة الانتخابات

عقد الكنيست الإسرائيلي أول اجتماعاته في دورته الرابعة والعشرين، اليوم الثلاثاء، بعد تفويض رؤوفين ريفلين، الرئيس الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، بتشكيل حكومة جديدة.وقال نتنياهو، في كلمة له: "سأفعل كل شيء لإخراج إسرائيل من دوامة الانتخابات، وسنبني حكومة قوية، حكومة تعمل وليست معطلة، ويجب أن نوقف المقاطعات فأنا أرى نفسي رئيس وزراء للجميع".وتابع: "كُلفت بمهمة تشكيل الحكومة، وأشكر أكثر من مليون ناخب من أنصار الليكود، وكذلك الإسرائيليون الذين صوتوا لأحزاب أخرى ويريدون منا الاستمرار في قيادة إسرائيل".وحصل نتنياهو على 52 توصية عليه من الأحزاب لدى الرئيس الإسرائيلي، لتكليفه بتشكيل الحكومة، مقابل 45 صوتًا ليائير لابيد رئيس حزب «يش عتيد» وزعيم المعارضة الإسرائيلية.