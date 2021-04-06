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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الفيوم يكرم طلاب صيدلة الفائزين فى تصفيات جائزة هولت العالمية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:23 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، طلاب كلية الصيدلة الفائزين في التصفيات التي أجريت على مستوى ٢٨ جامعة مصرية، والمؤهلة للتصفيات النهائية لجائزة هولت العالمية، بحضور الدكتور منى حتة، عميد كلية الصيدلة، والدكتور سناء هارون، الأستاذ بكلية الزراعة ومدير مكتب التايكو بالجامعة.

أعرب أحمد جابر شديد عن سعادته البالغة لفوز فريق من طلاب الجامعة بالمركز الأول في التصفيات على مستوى ٢٨ جامعة مصرية، وهم الطلاب: عبد الرحمن سيد قرني، وهشام طارق أحمد، وأحمد السيد مهدلي.

وأكد أن هذا الفوز يتبعه سفر الطلاب الفائزين لمدة شهرين للعاصمة البريطانية لندن، لحضور دورة تسريع الأعمال، تمهيدًا للتصفيات النهائية على جائزة تقدر بمليون دولار أمريكى، والتي يتنافس عليها فرق مختلفة من ٥٠ منطقة على مستوى العالم.

كما قام أحمد جابر بتسليم الطلاب ميداليات الجامعة تقديرًا لجهودهم، والفريق المعاون لهم، ودرع للطالب عبد الرحمن سيد تقديرًا لجهدة في التعريف بالجائزة ومتابعة الفرق.

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