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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورش فنية وثقافية بأبوصويرة ضمن برنامج المسرح المتنقل

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:08 م
ورش فنية وثقافية
ورش فنية وثقافية بأبو صويرة
ايهاب مصطفى
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أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ورشتي المواهب لأبناء البادية على هامش استكمال البرنامج الثالث للمسارح المتنقلة بجنوب سيناء.

وبدأت فعاليات ورشة الفنون التشكيلية بعنوان "رمضان جانا" تدريب فاضل مصطفى معلم أول تربية فنية بمركز شباب أبوصويرة، والتي استهدفت الشريحة العمرية من ٧ إلى ١٧ سنة لتنمية المهارات الإبداعية للنشء.

وبالتوازي دشنت ورشة اكتشاف المواهب الفنية في الشعر والغناء والتمثيل من أبناء البادية، تدريب الأديب رأفت يوسف، فعالياتها باكتشاف مواهب البادية الصغيرة وتدريبها.

جدير بالذكر أن فعاليات المسرح المتنقل سوف تبدأ اليوم بعرض فنى لفرقة السويس للآلات الشعبية وتختتم الورش الفنية فعالياتها السبت المقبل.

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