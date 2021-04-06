الطريقة القادرية البودشيشية تنظم «ذكر وفكر فى زمن كورونا»

نظمت مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى بشراكة مع مؤسسة الجمال النسخة 47 من فعاليات ليالي الوصال تحت شعار «ذكر وفكر في زمن كورونا»، وتم بثها عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى، وعرفت هذه الليلة الروحية مشاركة ثلة من العلماء والمثقفين والمسمعين، كما تم عرض شهادات لمريدي الطريقة من داخل المغرب وخارجه، أعربوا من خلالها عن الأثر الإيجابي للتربية الصوفية التي يتلقونها في الطريقة على حياتهم، كما تمت تلاوة تعزية شيخ الطريقة القادرية البودشيشية ومشيختها في وفاة شيخ الزاوية الهبرية الدرقاوية ببركان "سيدي محمد المختار" رحمه الله.وتم افتتاح هذا السمر الروحي ببث حصة من الذكر والقرآن الكريم مباشرة من الزاوية الأم بمذاغ، الكائنة بنواحي إقليم بركان (الجهة الشرقية بالمملكة المغربية)، اشتملت على ختم سلك القران الكريم والأذكار وكتاب "دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في الصلاة على النبي المختار" للإمام الجزولي، وعرف برنامج هذه الامسية الروحية تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم من طرف المقرئ أسامة بن أحمد من فرنسا.وكانت المداخلة العلمية الأولى للدكتور عبدالزراق تورابي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، حول "جمال ربيع القلوب" في إطار سلسلة "درر جمالية"، تناول فيها بالشرح والتحليل مقولة شيخ الطريقة القادرية البودشيشية الدكتور مولاي جمال الدين القادري: "الذاكر لله حين يتنور قلبه يرى كل شيء جميلًا، وصاحب القلب المظلم يرى كل شيء مظلمًا، ولهذا كن جميلًا ترى الوجود جميلًا، فالسر الفياض في هذه الطريقة المباركة يجمل الوجود وينور القلوب وحين يتنور القلب يظهر ذلك على الوجوه فتصير كذلك جميلة".وقدم الدكتور عبد الوهاب الفلالي، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، المداخلة الثانية حول "الذكر والدعاء في زمن الوباء"، انطلاقّا من قوله تعالى في سورة الكهف " وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا" (الآية 28)، بين من خلالها أهمية التزام ذكر لله- عزوجل- ودعائه في كل وقت وحين.وتناول للدكتور نزار اليملاحي المتخصص في علم النفس من إسبانيا، كلمة باللغة الإسبانية تحت عنوان "الطاقة الإيجابية للحب والمحبة للخلق"، بين فيها أهمية الحب في العلاج النفسي من خلال كتاب للمؤلف بيل ميسكر "الحب والطب والمعجزات"، وبين محورية الحب والمحبة في المنهج التربوي للطريقة القادرية البودشيشية وكذا عند سائر الطرق الصوفية الأصيلة، مبرزًا أهمية الحب في الحياة واستشهد بقوله تعالى "وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ "، كما اورد مقولة للشيخ ابن عربي "الحب ديني وإيماني".وأعقبها المداخلة العلمية الرابعة للدكتور منير القادري بودشيش، مدير مؤسسة الملتقى ورئيس المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام اليوم، حول موضوع: "تجليات ثمرات العبادة على الفرد والمجتمع"، مؤكدًا أن العبادة هي الغاية من خلق الإنسان، وأن مفهومها يتلخص في الانقياد لأوامر الله تعالى ونواهيه، وبين أنها تشمل كل ما دل دليل شرعي على أنه يتعبد به لله، ويتقرب به إليه، موردًا أمثلة للعبادات والطاعات التي لها أثرها على الفرد المسلم، في مقدمتها أركان الاسلام الخمسة، وأعقبها بذكر عبادات شرعية أخرى عظيمة، منها ذكر الله الذي "هو سبب لطمأنينة القلب وراحة النفس"، كما خص بالذكر تلاوة القران، والدعاء.وأبرز مقاصد العبادة، التي تتمثل في أداء حق الله عز وجل، واتباع شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والالتزام بأحكام الحلال والحرام، ولفت إلى أن ذلك يعد من أصول طريق التصوف المشيد بالكتاب والسنة كما جاء على لسان سهل بن عبد الله التستري: "أصول طريقتنا سبعة: التمسك بالكتاب والاقتداء بالسنة وأكل الحلال وكف الأذى وترك المعاصي والتوبة وأداء الحقوق".وعدد ثمارًا أخرى للعبادة، منها استقامة الاخلاق وأنها تجدد معرفة الإنسان بربه فيخرج بها من ضيق النفس إلى حرية الضمير، وأكد في هذا السياق على أهمية صحبة الصالحين اهتداء بقوله تعالى: "ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ"، وذكر بأن التصوف كان ولا يزال من أهم ثوابت الأمة المغربية، وأن تخليد سير رجالاته يزيد في ترسيخ البعد الروحي في وجدان المغاربة، ويحمل رسالة إلى الأجيال القادمة للتأسي بهم، كما تناول أهمية ودور البعد الروحي للعبادات في الإسلام خلال كلمته باللغة الفرنسية، التي حملت عنوان "«La dimension spirituelle des actes d’adoration en islam»أما المداخلة العلمية الخامسة فكانت للدكتور الحسن الخاوي، باحث مختص في الفقه والمالية الاسلامية من مدينة تيزنيت، في إطار سلسلة دروس الفقه، حول موضوع "الطهارة"، بين من خلالها معنى الطهارة وأنواعها وما يشترط في الماء الذي يتطهر به، وبيان حكم الماء المتغير.وقدم الدكتور إدريس شاغيي من الرباط كلمة الطريقة باللغة الإنجليزية تناول فيها عدة توجيهات سلوكية لشيخ الطريقة الدكتور مولاي جمال الدين القادري، ونجله الدكتور منير القادري، وافتتح الأستاذ الحسين بويمجان، متخصص في الفلسفة بفاس، سلسة من المحاضرات حول الحوار الصوفي الفلسفي في الفكر الاسلامي.وتم عرض شريط حول أهمية ذكر الله في حياة الانسان، إضافة إلى وصلة جماعية لأسماء الله الحسنى بالطريقة المغربية من أداء أساتذة وطلبة مدرسة الإمام نافع للقرآن الكريم بتزكاغين بالرشيدية.وتخللت هذا السمر الروحي وصلات من السماع للمجموعة الرسمية للطريقة القادرية البودشيشية، ومجموعات الطريقة بكل من مكناس والجديدة، وبرشلونة، ومجموعة السماع لمدينة تازة برئاسة الأستاذ السليماني، وبرعمات الطريقة بمداغ، إضافة إلى أداء فردي للمنشد اليمني المرحوم "قاسم زبيدة"، والمنشد عبدالواحد إفيلال.وتميزت هذه الامسية بتقديم شهادات لمريدين للطريقة، ويتعلق الأمر بكل من نسيم كاسي من باريس، وأمينة من تولوز الفرنسية، والدكتور عبد المنان، أستاذ محاضر في قسم أصول الدين والتصوف بجامعة "السلطان زين العابدين" من ولاية كولا ترنجانو بماليزيا، سردوا من خلالها سيرهم مع الطريقة القادرية البودشيشية وأثرها الإيجابي في حياتهم.واختتمت أطوار هذا السمر الروحي بفقرة "من كلام القوم"، خصصها الأستاذ إبراهيم بن المقدم، للجزء الثاني حول كلام الإمام الحسن البصري، أعقبها برفع الدعاء الصالح سائًلا المولى- عز وجل- الحفظ لمو لأمير المؤمنين وولي عهده، وبلد المغرب وصحرائه، وسائر بلاد المسلمين والإنسانية جمعاء.