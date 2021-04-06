«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم

"معك دومًا لا يومًا" شعار أكدت عليه الهيئة العامة لقصور الثقافة، عندما استقبل قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا، مجموعة من نزيلات دار إشراقة للرعاية الاجتماعية، للمشاركة في فعاليات يوم ثقافي احتفالا بيوم اليتيم، الذي يواكب أول شهر أبريل الجاري.ضم اليوم محاضرة ثقافية تم خلالها استعراض لأهم الشخصيات التاريخية في مصر والعالم، الذين عاشوا تجربة اليتم، لكنهم استطاعوا المضي قدما في كتابة السطور المضيئة لأنفسهم ولمجتمعهم بكل عزم وإصرار، ومنهم الزعيم نيلسون مانديلا الرئيس السابق لجنوب إفريقيا، وشاعر النيل حافظ إبراهيم، والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وبالطبع سيد الخلق وخاتم الأنبياء سيدنا محمد (ص).شهد اليوم فقرات منوعة في اكتشاف مواهب الحاضرين، من خلال ورشة فنية لعمل لوحات تعبر عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك، والتي قدم خلالها الأطفال مجموعة متنوعة من أشكال الفانوس الرمضاني، فيما تسابقت مجموعة أخرى في إلقاء الأبيات الشعرية، وغناء أجمل الأغنيات الدينية والوطنية لكبار المطربين في مصر والعالم والعربي.