تجديد حبس سولافة مجدي 45 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، تجديد حبس سولافة مجدى لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.ووجّهت النيابة للمتهمة، المحبوسة على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطها في جرائم متعلقة، بالاشتراك مع آخرين، بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.