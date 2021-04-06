تيدروس أدهانوم يدعو دول العالم للاستثمار في الصحة كمحرك للتنمية

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، دول العالم إلى الاستثمار في الصحة كمحرك للتنمية، وتعزيز الخدمات الصحية، وإزالة الحواجز التي تحول دون الوصول لتلك الخدمات، ليحظى المزيد من الناس بفرصة عيش حياة صحية.وقال إنه تم ضخ 1% من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى زيادة متوسط العمر وإنقاذ عشرات الملايين من المرضى.. وذلك عشية اليوم العالمي للصحة الموافق غدا الأربعاء.ودعا أدهانوم، في مؤتمر صحفي، إلى تسريع الوصول العادل للقاحات والأكسجين والعلاجات ومعدات الوقاية واختبارات التشخيص، وإتاحتها لكل من يحتاجها في جميع أنحاء العالم، ودعم مرفق "كوفاكس" ومسرع "إكت" كركيزة لنشر اللقاحات، وهما بحاجة إلى 22،1 مليار دولار لتحقيق ذلك.كما دعا للاستثمار في الرعاية الصحية الأولية، حيث لا زال أكثر من نصف سكان العالم يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية.وطالب أدهانوم بسد العجز العالمي البالغ 18 مليون عامل صحي مطلوب لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وخلق ما لا يقل عن 10 ملايين وظيفة إضافية بدوام كامل على مستوى العالم، وبناء أحياء ومدن آمنة وصحية، عبر تحسين أنظمة النقل ومرافق المياه والصرف الصحي.وأشار إلى أن 80% من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع في المناطق الريفية، ويفتقرون إلى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الأساسية.وحث على تعزيز نظم البيانات الصحية لتكون على مستوى عال من الجودة، والمصنفة حسب معدلات التعليم والثروة والجنس والعرق ومكان الإقامة لمعرفة أماكن عدم المساواة ومعالجتها.وأوضح أدهانوم أن المنظمة ستبدأ الأيام المقبلة حملة لحشد الموارد، تحمل عنوان "احصل على لقاح وامنح لقاحًا"، وهي الحملة التي ستتيح لكل فرد أو مؤسسة المساهمة في توفير اللقاحات للجميع.