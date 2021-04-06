«عانى المصريون من شقاء واضطهاد في زمنهم».. قصة الهكسوس في مصر القديمة

دخلت جماعات الهكسوس إلى مصر نتيجة تسلل متتابع وهجرات متتالية من قبائل مرتحلة قادمة من الشام تبحث عن الاستقرار والمؤنة واستقروا على شكل جماعات شرقي الدلتا وبدأوا في السيطرة عليها مثل تل الضبعة وصفط الحنا وتل اليهودية وقنتير، واستغرق هذا الزحف نحو خمسين عامًا. ومع ضعف حالة مصر السياسية والإدارة وكانت الحروب الأهلية تقطع أوصالها وزادت بها الانقسامات الداخلية تبعتها أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة، تصاعدت قوة تلك القبائل من السيطرة على الأوضاع والمناصب حتى نجحوا في احتلال أرض مصر بالدلتا، وامتدوا بقوتهم حتى بلغوا حدود طيبة واستولوا على زمام البلاد بالقوة وسيطروا عليها طيلة تسعين عامًا، عانى فيها المصريون من الشقاء والفساد والاضطهاد وسرقة مقدرات البلاد.وكانت أغلب المعلومات حول تلك الجماعات الرعوية المتسللة مستقاة من كتابات المؤرخ اليهودي يوسيفوس من القرن الأول الميلادي والذي ادعى أن كلمة هكسوس تعني "الأسرى الرعاة" وهم بنو إسرائيل، حيث أراد أن يبرهن أن اليهود والهكسوس هم عنصر واحد، وأنهم خرجوا من مصر منذ حوالي ألف سنة وهو ما عرفناه من كتابه "ضد أبيون" الذي يحاول فيه الدفاع عن بني جنسه اليهود ضد الإغريق، فيذكر يوسيفوس أن كل الدلائل تشير إلى أن خروج موسى وبني إسرائيل من مصر بسبب طرد الهكسوس لهم من البلاد ولكن ليس هناك من البرديات أو البقايا الأثرية ما يؤيد مثل هذا الادعاء. وكان كتاب ضد أبيون قد تعرض للفقد ولم يتبق منه سوى فقرات قليلة، كما أن هذه الفقرات أو الاقتباسات التي بقيت لنا قد كُتِبت بعد طرد الهكسوس من مصر بنحو ١٣٠٠ سنة تقريبًا، مما يجعل نصوص يوسيفوس غير دقيقة يشوبها التعصب وقلة الالتزام التاريخي، وعلى ذلك فلا يعتمد على هذا المصدر بشكل أساسي لما فيه من مغالطات وتحيزات واضحة.ولم يعبر المصريون القدماء بلفظ محدد عن جماعات رعوية بعينها، ولكنهم أطلقوا على تلك الجماعات المرتحلة عدة ألفاظ مثل عامو ومنتيو ورنتيو، بالإضافة إلى مصطلح "حقاو خاسوت" أي حكام البلاد الأجنبية والتي حرفت إلى كلمة الهكسوس على عكس ما ادعى يوسيفوس في تفسيره.ويرجح العلماء أن العبرانيون كانوا جزءً من تركيبة الهكسوس وليسوا هم الهكسوس، حيث إنهم كانوا على صلة وثيقة بجماعات مختلفة ورد ذكرها في الكتابات القديمة مثل كتابات بلاد النهرين وألواح العمارنة يسمون بالعابيرو (العبيرو) أو الخابيرو أو الإخلامو، وتبعا لهذا المفهوم أيضا فإن العبرانيين لا يمثلون عرقا أو جنسا من الأجناس بقدر ما يمثلون جماعات مختلطة من شعوب آسيوية سامية، على أن العبرانيين لم يقتصر نسبهم على بني إسرائيل كما هو شائع الآن خطأً، فبنو إسرائيل الأوائل وعلى رأسهم يعقوب نفسه يُعدون من العبرانيين، بل إن أباه إسحاق وجده إبراهيم عليهما السلام يعدان تبعا لهذا عبرانيين، ولم يمثل بنو إسرائيل إلا فرعا صغيرا من العبرانيين، ثم لم يلبث اليهود بعد ذلك وأن نسبوا أنفسهم للعبرانيين دون غيرهم.ومن هنا نعرف أن بني إسرائيل جاءوا خلال حكم الهكسوس كجماعات مختلفة وتعاونوا معهم لكنهم لم يكونوا هم الهكسوس، وذلك حسبما ذكر الدكتور شريف شعبان في كتابه الصادر حديثًا عن دار الرواق تحت عنوان" يهود مصر القديمة".