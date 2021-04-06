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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تطالب واشنطن بالوفاء بالتزاماتها تجاه حماية حقوق الإنسان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:56 م
​وزارة الخارجية الصينية​
​وزارة الخارجية الصينية​
مروة عنبر
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طالبت ​وزارة الخارجية الصينية​، ​الولايات المتحدة الأمريكية​ بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية ​حقوق الإنسان​، وإيقاف مظاهر التمييز العنصري وجرائم ​العنف​ والكراهية ضد الأقليات على أراضيها، بمن فيهم الأمريكيون المتحدرون من أصل آسيوي.

وحول ما نشرته صحيفة "​نيويورك تايمز"​ بشأن تصاعد العنف ضد الآسيويين في الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية،​ تشاو ليجان، إن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا مستمرا في جرائم الكراهية ضد الأقليات العرقية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ضد الأمريكيين المتحدرين من أصول آسيوية، مما أدى إلى حدوث الكثير من المآسي.

وتابعت الخارجية الصينية: "عدد من السياسيين في الإدارة الأمريكية السابقة أطلقوا منذ بدء جائحة ​كورونا​ على وجه الخصوص تصريحات علنية وسرية معادية للأجانب، مستغلين انتشار الفيروس، ونشروا معلومات كاذبة وتعليقات عنصرية ما أدى إلى تمييز عنصري منهجي ووقوع جرائم كراهية ضد الأمريكيين الآسيويين".

وأشار ليجان إلى أن تاريخ الولايات المتحدة حافل بالإبادات الجماعية والمذابح، فالعنف الذي تعتمده وكالات إنفاذ القانون الأمريكية يسفر عن ​وفيات​ متكررة بين الأمريكيين المتحدرين من أصل إفريقي.

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