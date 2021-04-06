الأكاديمية العربية للعلوم تشارك فى الدورة الـ9 لمؤتمر الأعمال العربى الصينى

شارك الدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، كمتحدث رئيسى فى فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الأعمال العربى الصينى، والذى انعقد اليوم تحت شعار "العمل سويًا لتعزيز مستقبل التعاون الاقتصادى والتجارى الصينى العربى".وانعقد المؤتمر حضوريًا للجانب الصينى اليوم بالعاصمة الصينية بكين وبنظام فيديو كونفرانس للجانب العربى وبمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين الصينى والعربى، وعلى رأسهم السيد قو شنغ زو، نائب رئيس الهيئة الاستشارية السياسية الشعبية الصينية CPPCC، والسيد لى يونغ، المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية - اليونيدو، والسفير الدكتور كمال حسن على، الأمين العام للشئون الاقتصادية، والسفير أحسن بو خالفة، سفير الجمهورية الجزائرية بالصين وعميد السلك الدبلوماسى العربى فى الصين، ومحمد الرميثى، رئيس اتحاد الغرف العربية، وقاو يان، رئيس المجلس الصينى لتنمية التجارة الدولية، ولفيف من كبار الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية فى الصين والدول العربية وخبراء الأكاديمية فى مجال الاقتصاد الرقمى، وهم الدكتور على فهمى، عميد كلية الذكاء الاصطناعى، والدكتور مصطفى رشيد، المستشار الاقتصادى ومساعد رئيس الأكاديمية، والدكتورة مروة الشريف، خبير البنك الدولى واستاذة الاقتصاد بالأكاديمية.وفي كلمته أكد الدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية، أهمية دور الأكاديمية كبيت خبرة عربى فى دعم التعاون العربى الصينى فى مجال الاقتصاد الرقمى.كما أشار "عبدالغفار" إلى قدرات الأكاديمية فى مجالات التعليم والتدريب والبحوث والأنشطة المجتمعية والاستشارات، كما استعرض تجربة الأكاديمية الرائدة نحو التعليم الهجين، وكذلك جهود الاكاديمية فى مجالات التعاون العربى الصينى فى مجال الاقتصاد الرقمى.كما عرض الدكتور على فهمى عميد كلية الذكاء الاصطناعى ورقة عمل بعنوان تحقيق التنمية فى الاقتصاد الرقمى فى الدول العربية.