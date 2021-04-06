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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«UNWTO» تطلق مسابقة لتشجيع السياحة الريفية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:26 م
السياحة الريفية
السياحة الريفية
فاتن غلاب
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أطلقت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) مسابقة جديدة، لتحديد أفضل الأفكار التي ستساعد المجتمعات الريفية على التعافي من آثار وباء COVID-19.

وستدعم مسابقة بدء تشغيل السياحة الريفية العالمية أيضًا رواد الأعمال والشركات التي يمكنها مساعدة المجتمعات الريفية على اغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي ستأتي مع استئناف السياحة.

وقالت المنظمة، في بيان الثلاثاء، سجلت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة اهتمامًا متزايدًا بتجارب السفر الفريدة والأصلية بما في ذلك السياحة القائمة على الطبيعة وفي الهواء الطلق مع توقع تسارع هذا الاتجاه مع استئناف السياحة، كما تبحث مسابقة الشركات الناشئة عن تلك الأفكار التي ستساعد في ضمان أن المجتمعات الريفية هى الأفضل للاستفادة، إضافة إلى بحث أفكار من شأنها أن تساعد في بناء المرونة في المجتمعات الريفية.

تهدف المسابقة إلى دعم السياحة الريفية كأداة رئيسية لمكافحة انخفاض عدد السكان وتعزيز الإدماج وتقليل التفاوتات الإقليمية في الدخل والتنمية كجزء من تركيز منظمة السياحة العالمية الخاص على السياحة من أجل التنمية الريفية.

باب التقديم مفتوح الآن لأربع فئات:
الجمهور – عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب: المشاريع التي تحفز على خلق الوظائف والفرص، وتعزز المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب، وتبني الفرص للفئات الضعيفة في المناطق الريفية.
الكوكب – إعادة بناء مشاريع أفضل تتعلق بتعزيز وحماية الموارد الطبيعية، بما في ذلك معالجة تأثير السياحة على تغير المناخ، وكذلك النفايات واستهلاك الموارد.
الازدهار – فرص نمو الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا مبتكرة من خلال نماذج الأعمال الجديدة والأدوات التي تعزز الوصول إلى التمويل والأسواق والتسويق للسياحة في المناطق الريفية.
دفع التكنولوجيا الريفية – تنفيذ تقنيات جديدة للنهوض بالسياحة والتنمية في المناطق الريفية.
الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 1 يوليو 2021. سيتم دعوة الفائزين للمشاركة في الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، التي ستعقد في مراكش، المغرب، في أكتوبر المقبل.

وتعتمد المنافسة الجديدة على نجاح منظمة السياحة العالمية في البحث عن أفضل الشركات الناشئة في إسبانيا.

شهدت المبادرة طرح أكثر من 150 مشروعًا للنظر فيها حيث تلقى الفائزون الإرشاد والدعم من الحكومة الإسبانية وGoogle. في هذه النسخة العالمية، ترحب منظمة السياحة العالمية بـ Viajes National Geographic كشريك إعلامي لها. كما تتمتع بدعم المتعاونين المؤسسيين الرئيسيين، وهم Air Europa وWakalua كشركاء سفر إلى جانب Amazon Web Services Activate وHèPic وImpact Hub ومركز التجارة الدولية وFademur ووزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي لإسبانيا وNEST البرتغال، Telefonica Open Future ومؤسسة TUI Care.

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