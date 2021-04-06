وزيرة الصحة الفلسطينية تبحث الوضع الوبائي في البلاد

أشادت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، بالتعاون الكبير بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية، خاصة في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أن العلاقة مع منظمة الصحة العالمية استراتيجية.وبحثت الكيلة، اليوم الثلاثاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مع المدير الجديد لمكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريتشارد بيبركورن، الوضع الصحي والوبائي في فلسطين.بدوره، أكد بيبركورن استمرار دعم المنظمة لوزارة الصحة الفلسطينية واستعدادها لتقديم كل ما يلزم وفق الإمكانيات المتاحة، لدعم وتعزيز جهود وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا في فلسطين.