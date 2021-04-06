نادر عباسي يكشف كواليس تجهيزات حفل نقل المومياوات (فيديو)

كشف الموسيقار والمايسترو الكبير نادر عباسي، تفاصيل حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة بالفسطاط.وقال "عباسي" خلال ندوة «الدستور»، اليوم الثلاثاء، إن الموضوع كان كبيرا جدا وتم الاستعانة بعدد من الخيالة وعدد كبير من شباب تربية رياضية وعدد من الشباب المختصين بالموسيقى العسكرية والراقصين.الموسيقار نادر عباسي، من مواليد القاهرة، سبتمبر 1963، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار» لآلة الفاجوت عام 1985، ثم بكالوريوس تأليف موسيقي من المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار عام 1986، وبكالوريوس من كونسرفتوار جينيف للغناء الأوبرالي عام 1992، ودبلوم في قيادة الأوركسترا من الأكاديمية العالمية للتعبير الموسيقي للأوركسترا السيمفوني بفرنسا 1999.