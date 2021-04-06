محافظ البحر الأحمر: ضخ المياه 24 ساعة بـ18 منطقة فى الغردقة

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه يتم العمل بجهد مضاعف للانتهاء من مشكلة مياه الشرب بالمحافظة، حيث تم إحلال وتجديد شبكات المياه وتفعيل نظام ضخ المياه طوال ٢٤ ساعة للقضاء على نظام المناوبات بمناطق (عمارات الجيش ٢٥٢٠ بالأحياء - شارع الكورنيش بالكامل - عرابيا - ذهبية- الاستاد - امتداد الاستاد - شارع النصر خلف جوباص من مستشفي البحر الأحمر وحتى شارع الاستاد - عمارات ١٤٤وحدة - الوفاء - امتداد الوفاء - الأمل الملاحة - القيادات - غرب شارع السلام من أمام مدرسة السلام وحتى خلف نظارات أحمد صابر - شارع النصر من سبينيس وحتى زهران- قرية الصيادين).وأضاف حنفي في بيان له،أانه في التاسع من مارس تم البدء ضخ المياه بنظام ٢٤ ساعة بمناطق مبارك ٥ ومبارك ٨ والكوثر الجديد، ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى الأهالي قاطني هذه المناطق بالتوصيل مباشرة على الشبكة الداخلية للعمارات وإلغاء الخزانات الأرضية حتى يتمكن من الحصول على المياه طوال اليوم.وأضاف المهندس محمد عيسى، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أنه يجرى حاليًا استكمال اعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمناطق الشيخ محمود وخلف مسجد الدهار وجبل العفش للضخ بنظام ٢٤ ساعة بهذه المناطق، كما أنه جار استكمال أعمال رافع مياه الدهار بمدينة الغردقة، والذي يخدم بعض مناطق وسط وشمال المدينة، ويتم بشكل مستمر استكمال أعمال إحلال وتجديد خطوط شبكات المياه الرئيسية والفرعية باستخدام مواسير «upvc» جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة المياه التي تصل إلى المواطنين، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات الرفع، تمهيدًا لإلغاء ضخ المياه بنظام المناوبات.وتابع أنه جار حاليًا استكمال مشروعات توسعات محطات التحلية في مدن جنوب المحافظة، لإضافة ١٠ آلاف م٣يوم لخدمة المواطنين بمدن وقرى الجنوب، كما تتم مراقبة جودة المياه بجميع مدن وقرى المحافظة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية من خلال المعامل الفرعية والمتنقلة على مستوى المحافظة.